Гризманн не хочет переходить в клубы США, Китая и России
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметил, что не рассматривает варианта перехода в «ПСЖ» предстоящим летом. Футболист намекнул на то, что не хочет покидать чемпионат Испании.
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— Переход в «ПСЖ»? У меня нет желания покидать «Атлетико», — цитирует L'Equipe Гризманна. — Не хочу переходить в «ПСЖ», клубы Китая, США, России и других стран.
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