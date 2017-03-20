Гризманн не хочет переходить в клубы США, Китая и России

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— Переход в «ПСЖ»? У меня нет желания покидать «Атлетико», — цитирует L'Equipe Гризманна. — Не хочу переходить в «ПСЖ», клубы Китая, США, России и других стран.