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20 марта 2017, 20:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гризманн не хочет переходить в клубы США, Китая и России

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметил, что не рассматривает варианта перехода в «ПСЖ» предстоящим летом. Футболист намекнул на то, что не хочет покидать чемпионат Испании.

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманнотметил что не рассматривает варианта перехода в <span class=error>ПСЖ</span> предстоящим летом. Футболист намекнул на то что не хочет покидать чемпионат Испании. Увеличить
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— Переход в «ПСЖ»? У меня нет желания покидать «Атлетико», — цитирует L'Equipe Гризманна. — Не хочу переходить в «ПСЖ», клубы Китая, США, России и других стран.

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