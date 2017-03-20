Футболисты «Манчестер Юнайтед» проведут пять матчей в рамках летнего турне по США
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» проведут пять матчей в рамках летнего турне по США, сообщается на официальном сайте манкунианцев.
«Юнайтед» совершит двухнедельное турне по США во время подготовки к сезону-2017/18. Команда Жозе Моуринью проведет пять матчей в
В течение двух предыдущих турне по США на матчах «Манчестер Юнайтед» побывало более полумиллиона местных болельщиков.
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