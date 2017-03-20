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20 марта 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проведут пять матчей в рамках летнего турне по США

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» проведут пять матчей в рамках летнего турне по США, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

«Юнайтед» совершит двухнедельное турне по США во время подготовки к сезону-2017/18. Команда Жозе Моуринью проведет пять матчей в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк Сити, Санта-Кларе и Вашингтоне. Соперники и даты матчей манкунианцев станут известны позднее.

В течение двух предыдущих турне по США на матчах «Манчестер Юнайтед» побывало более полумиллиона местных болельщиков.

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