Футболисты «Манчестер Юнайтед» проведут пять матчей в рамках летнего турне по США

«Юнайтед» совершит двухнедельное турне по США во время подготовки к сезону-2017/18. Команда Жозе Моуринью проведет пять матчей в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк Сити, Санта-Кларе и Вашингтоне. Соперники и даты матчей манкунианцев станут известны позднее.

В течение двух предыдущих турне по США на матчах «Манчестер Юнайтед» побывало более полумиллиона местных болельщиков.