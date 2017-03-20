Forbes: Абрамович и Прохоров вошли в топ-10 богатейших владельцев спортивных клубов

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Абрамович значится в рейтинге под седьмым номером, состояние владельца одного из самых успешных английских футбольных клубов — лондонского «Челси» — оценивается в $9,1 млрд. Прохоров, который владеет командой престижнейшего клубного турнира по баскетболу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин», имеет состояние $8,9 млрд и находится на одну позицию ниже Абрамовича.

Возглавляет рейтинг с состоянием в $30 млрд генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер, во владении которого находится другой клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», второе место занимает индиец Мукеш Амбани ($23,2 млрд) — владелец команды по крикету «Мумбаи Индианс», третье — Пол Аллен ($19,9 млрд), во владении которого значится клуб Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс» и команда НБА «Портленд». Всего в списке значатся 20 фамилий.