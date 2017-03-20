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20 марта 2017, 20:20 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Forbes: Абрамович и Прохоров вошли в топ-10 богатейших владельцев спортивных клубов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские бизнесмены Роман Абрамович и Михаил Прохоров вошли в десятку самых богатых владельцев спортивных клубов мира по версии авторитетного журнала Forbes. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Возглавляет рейтинг с состоянием в 30 млрд генеральный директор корпорации Microsoft <span class=error>Стив</span> <span class=error>Балмер</span> во владении которого находится другой клуб <span class=error>НБА</span> Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> Увеличить
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Абрамович значится в рейтинге под седьмым номером, состояние владельца одного из самых успешных английских футбольных клубов — лондонского «Челси» — оценивается в $9,1 млрд. Прохоров, который владеет командой престижнейшего клубного турнира по баскетболу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин», имеет состояние $8,9 млрд и находится на одну позицию ниже Абрамовича.

Возглавляет рейтинг с состоянием в $30 млрд генеральный директор корпорации Microsoft Стив Балмер, во владении которого находится другой клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», второе место занимает индиец Мукеш Амбани ($23,2 млрд) — владелец команды по крикету «Мумбаи Индианс», третье — Пол Аллен ($19,9 млрд), во владении которого значится клуб Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс» и команда НБА «Портленд». Всего в списке значатся 20 фамилий.

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