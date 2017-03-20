Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29143742/
20 марта 2017, 20:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Ромы»: Мы предложили Тотти 6-летний контракт директора клуба

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что клуб подготовил для форварда команды Франческо Тотти 6-летний контракт на должность директора римлян. Контракт 40-летнего футболиста с «волками» истекает грядущим летом.

«Пока мы не говорили с Тотти о его игровом будущем, но у Франческо есть предложение подписать с нами шестилетний контракт и стать директором клуба», — приводит слова Паллотты ESPN FC со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

На счету Тотти 11 матчей и 2 гола в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Ухань Чжоэр» уволил Феррару

Чиро Феррара уволен с поста главного тренера китайской команды «Ухань Чжоэр», сообщает La Gazzetta dello Sport. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ