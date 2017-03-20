Президент «Ромы»: Мы предложили Тотти 6-летний контракт директора клуба

«Пока мы не говорили с Тотти о его игровом будущем, но у Франческо есть предложение подписать с нами шестилетний контракт и стать директором клуба», — приводит слова Паллотты ESPN FC со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



На счету Тотти 11 матчей и 2 гола в текущем сезоне чемпионата Италии.