«Реал» и «МЮ» интересуются голкипером «Лестера» Шмейхелем

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Сообщается, что кандидатура Шмейхеля привлекает топ-клубы в связи с тем, что осуществить его трансфер может быть легче, чем других голкиперов, которые входят в шорт-листы «Реала» и «МЮ». Контракт 30-летнего вратаря с «Лестером» истекает в 2021 году.



В текущем сезоне сын легендарного кипера «МЮ» Петера Шмейхеля провёл 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 31 гол.