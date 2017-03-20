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20 марта 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» и «МЮ» интересуются голкипером «Лестера» Шмейхелем

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед», пишет испанское издание Don Balon. Летом клубы намерены побороться за датского футболиста.

Голкипер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Каспер</span> Шмейхель попал в сферу интересов Реала и Манчестер Юнайтед пишет испанское издание Don Balon. Увеличить
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Сообщается, что кандидатура Шмейхеля привлекает топ-клубы в связи с тем, что осуществить его трансфер может быть легче, чем других голкиперов, которые входят в шорт-листы «Реала» и «МЮ». Контракт 30-летнего вратаря с «Лестером» истекает в 2021 году.

В текущем сезоне сын легендарного кипера «МЮ» Петера Шмейхеля провёл 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 31 гол.

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