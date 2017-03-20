«Реал» и «МЮ» интересуются голкипером «Лестера» Шмейхелем
Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель попал в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед», пишет испанское издание Don Balon. Летом клубы намерены побороться за датского футболиста.
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Сообщается, что кандидатура Шмейхеля привлекает
В текущем сезоне сын легендарного кипера «МЮ» Петера Шмейхеля провёл 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 31 гол.
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