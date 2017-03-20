Как Траоре забивает и мажет пенальти. Экс-легионеры РФПЛ в Европе
Виллиан продолжает путь к чемпионству АПЛ вместе с «Челси», а
экс-спартаковец Уорис спасает свою команду во Франции.
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Англия
Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)
В неожиданной победе над «Арсеналом», ещё больше приближающей конец эпохи Венгера в Северном Лондоне, бывший зенитовец поучаствовал только косвенно. Рондон в начале второго тайма уступил место мощному валлийцу
Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед») — Ахмед Муса («Лестер»)
В АПЛ «Вест Хэм» не может выиграть с начала февраля. В этом туре команда Билича попала под каток «Лестера», который уверенно выиграл все четыре матча после отставки Раньери. Новый тренер чемпионов Англии Крэйг Шекспир решил вернуться к проверенной формации 4−4−2 и пока не видит в основе экс-«армейца» Ахмеда Мусу. Нигериец заменил Варди уже при счёте 3:2 и в результативными действиями не отметился.
Виллиан («Челси»)
В матче со «Стоком» бразилец открыл счёт уже на 13-й минуте. Виллиан решил пробить штрафной с острого угла: стенка расступилась, а мяч с отскоком влетел в ближний угол. Автор первого гола ушёл с поля только на 88-й минуте, уже после того, как Гари Кэхиллу вывел «Челси» вперёд.
Элдин Якупович («Халл Сити»)
Бывшему вратарю «Локомотива» не удалось справиться с мощнейшим «Эвертоном». Команда Кумана забила в ворота Якуповича четыре мяча, лучший бомбардир АПЛ Ромелу Лукаку оформил дубль уже в добавленное время.
Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)
Рохо укрепил оборону «МЮ» на 69-й минуте, выйдя на замену вместо обеспечившего команде результат Хуана Маты. Отыграл надёжно, бананы на поле не ел.
Испания
Маурисио Лемос («Лас-Пальмас»)
Бывший защитник «Рубина» сыграл 90 минут за «Лас-Пальмас», не дав отличиться «Вилльярреалу». Команда с Канарских островов смогла забить победный гол и без другого футболиста из Казани, нападающего Марко Ливайи.
Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба — «Эспаньол»)
Хурадо забил «эквалайзер» в ворота «Эйбара», матч завершился со счётом 1:1. Фелипе Кайседо за 82 минуты отличиться не смог.
Саму Гарсия («Леганес»)
Арендованный у «Рубина» полузащитник получил полчаса игрового времени в матче с «Малагой», но результативными действиями не отметился, 0:0.
Ласина Траоре («Спортинг Хихон») — Мехди
Возможно, Дмитрий Селюк был прав. Без Траоре хихонский «Спортинг» забить не мог, а с Ласиной на поле сразу же сравнял счёт в матче с «Гранадой». Сам ивуариец забил первый гол своей команды, а при счёте 3:1 не реализовал пенальти. Мехди
Эсекьель Гарай («Валенсия»)
Гарай сыграл полный матч с «Барселоной», но во втором тайме, после удаления своего партнёра Эльякима Мангала, ничего не смог сделать с каталонским трио MSN. «Барселона» выиграла 4:2 и продолжает погоню за «Реалом».
Италия
Лучано Спаллетти («Рома»)
«Рома» уверенно победила «Сассуоло» и укрепилась на втором месте в Серии А. «Ювентус» команда Спаллетти вряд ли догонит — отставание составляет восемь очков.
Бруну Алвеш («Кальяри»)
Бывший защитник «Зенита» помог отстоять свои ворота в матче с «Лацио» — 0:0.
Макси Лопес («Торино») — Кристиан Ансальди («Интер»)
«Торино» и «Интер» выдали лучшую игру тура в Серии А. Кристиан Ансальди поучаствовал в последнем голе, сделав точный пас на Антонио Кандреву, а Макси Лопес провёл на поле всего 10 минут и запомнился только жёлтой карточкой.
Германия
Стивен Цубер («Хоффенхайм»)
«Хоффенхайм» победил «Байер» с минимальным счётом, единственный гол забил Сандро Вагнер с голевой передачи левого латераля Стивена Цубера.
Франция
Унаи Эмери («ПСЖ») — Матьё Вальбуэна («Лион»)
После громкого вылета из Лиги чемпионов Унаи Эмери спасётся от увольнения только в том случае, если выиграет чемпионат Франции. В тяжёлом матче с «Лионом» команда из Парижа
Маджид Уорис («Лорьян»)
Во втором тайме матча аутсайдеров Лиги 1 «Нанси» и «Лорьяна» проснулся бывший спартаковец Маджид Уорис. Ещё при счёте 0:2 он сделал первую голевую передачу, а на четвёртой добавленной минуте точной передачей снова помог Арнольду Мвуэмба забить победный гол.
Не сыграли: Гёкхан Тёре («Вест Хэм Юнайтед»), Байе Умар Ниасс («Халл Сити»), Марко Ливайя («Лас-Пальмас»), Нико Пареха («Севилья»), Мубарак Вакасо («Гранада»), Тони Шуньич («Палермо»), Хрвойе Милич («Фиорентина»), Баштуш («Лацио»), Урош Чосич («Эмполи»), Кейсуке Хонда («Милан»), Мацей Рыбусь («Лион»), Раис М’Боли («Ренн»), Вукашин Йованович («Бордо»), Марко Баша («Лилль»), Томаш Губочан, Вильям Ванкёр (оба — «Марсель»).
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