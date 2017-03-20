Как Траоре забивает и мажет пенальти. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

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Англия

Хосе Саломон Рондон («Вест Бромвич Альбион»)

В неожиданной победе над «Арсеналом», ещё больше приближающей конец эпохи Венгера в Северном Лондоне, бывший зенитовец поучаствовал только косвенно. Рондон в начале второго тайма уступил место мощному валлийцу Робсону-Кану, который первым же касанием спустя минуту забил победный гол в ворота Оспины.



Славен Билич («Вест Хэм Юнайтед») — Ахмед Муса («Лестер»)

В АПЛ «Вест Хэм» не может выиграть с начала февраля. В этом туре команда Билича попала под каток «Лестера», который уверенно выиграл все четыре матча после отставки Раньери. Новый тренер чемпионов Англии Крэйг Шекспир решил вернуться к проверенной формации 4−4−2 и пока не видит в основе экс-«армейца» Ахмеда Мусу. Нигериец заменил Варди уже при счёте 3:2 и в результативными действиями не отметился.

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Виллиан («Челси»)

В матче со «Стоком» бразилец открыл счёт уже на 13-й минуте. Виллиан решил пробить штрафной с острого угла: стенка расступилась, а мяч с отскоком влетел в ближний угол. Автор первого гола ушёл с поля только на 88-й минуте, уже после того, как Гари Кэхиллу вывел «Челси» вперёд.



Элдин Якупович («Халл Сити»)

Бывшему вратарю «Локомотива» не удалось справиться с мощнейшим «Эвертоном». Команда Кумана забила в ворота Якуповича четыре мяча, лучший бомбардир АПЛ Ромелу Лукаку оформил дубль уже в добавленное время.



Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»)

Рохо укрепил оборону «МЮ» на 69-й минуте, выйдя на замену вместо обеспечившего команде результат Хуана Маты. Отыграл надёжно, бананы на поле не ел.

Испания

Маурисио Лемос («Лас-Пальмас»)

Бывший защитник «Рубина» сыграл 90 минут за «Лас-Пальмас», не дав отличиться «Вилльярреалу». Команда с Канарских островов смогла забить победный гол и без другого футболиста из Казани, нападающего Марко Ливайи.



Хосе Хурадо, Фелипе Кайседо (оба — «Эспаньол»)

Хурадо забил «эквалайзер» в ворота «Эйбара», матч завершился со счётом 1:1. Фелипе Кайседо за 82 минуты отличиться не смог.

Саму Гарсия («Леганес»)

Арендованный у «Рубина» полузащитник получил полчаса игрового времени в матче с «Малагой», но результативными действиями не отметился, 0:0.

Ласина Траоре («Спортинг Хихон») — Мехди Карсела-Гонсалес («Гранада»)

Возможно, Дмитрий Селюк был прав. Без Траоре хихонский «Спортинг» забить не мог, а с Ласиной на поле сразу же сравнял счёт в матче с «Гранадой». Сам ивуариец забил первый гол своей команды, а при счёте 3:1 не реализовал пенальти. Мехди Карсела-Гонсалес провёл на поле все 90 минут.

Эсекьель Гарай («Валенсия»)

Гарай сыграл полный матч с «Барселоной», но во втором тайме, после удаления своего партнёра Эльякима Мангала, ничего не смог сделать с каталонским трио MSN. «Барселона» выиграла 4:2 и продолжает погоню за «Реалом».

Италия

Лучано Спаллетти («Рома»)

«Рома» уверенно победила «Сассуоло» и укрепилась на втором месте в Серии А. «Ювентус» команда Спаллетти вряд ли догонит — отставание составляет восемь очков.



Бруну Алвеш («Кальяри»)

Бывший защитник «Зенита» помог отстоять свои ворота в матче с «Лацио» — 0:0.



Макси Лопес («Торино») — Кристиан Ансальди («Интер»)

«Торино» и «Интер» выдали лучшую игру тура в Серии А. Кристиан Ансальди поучаствовал в последнем голе, сделав точный пас на Антонио Кандреву, а Макси Лопес провёл на поле всего 10 минут и запомнился только жёлтой карточкой.

Германия

Стивен Цубер («Хоффенхайм»)

«Хоффенхайм» победил «Байер» с минимальным счётом, единственный гол забил Сандро Вагнер с голевой передачи левого латераля Стивена Цубера.

Франция

Унаи Эмери («ПСЖ») — Матьё Вальбуэна («Лион»)

После громкого вылета из Лиги чемпионов Унаи Эмери спасётся от увольнения только в том случае, если выиграет чемпионат Франции. В тяжёлом матче с «Лионом» команда из Парижа всё-таки смогла одержать волевую победу — 2:1. Экс-динамовец Матьё Вальбуэна провёл на поле 64 минуты.