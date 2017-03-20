«Ухань Чжоэр» уволил Феррару

Бывший защитник «Наполи», «Ювентуса» и сборной Италии работал в «Ухань Чжоэр» с 5 июля 2016 года. Под его руководством команда неудачно стартовала в новом сезоне второго дивизиона Китая, набрав одно очко в двух первых матчах. Амбициозное руководство приняло решение расстаться с 50-летним итальянским специалистом.