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20 марта 2017, 19:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ухань Чжоэр» уволил Феррару

Чиро Феррара уволен с поста главного тренера китайской команды «Ухань Чжоэр», сообщает La Gazzetta dello Sport. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Бывший защитник «Наполи», «Ювентуса» и сборной Италии работал в «Ухань Чжоэр» с 5 июля 2016 года. Под его руководством команда неудачно стартовала в новом сезоне второго дивизиона Китая, набрав одно очко в двух первых матчах. Амбициозное руководство приняло решение расстаться с 50-летним итальянским специалистом.
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