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20 марта 2017, 18:57 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Арсенал» и «Ювентус» поборются за полузащитника сборной Германии

Полузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации источника, за 22-летним игроком пристально следят лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

Отмечается, что руководство и тренерский штаб «горняков» довольны игрой футболиста и планируют предложить ему этим летом новый контракт. Однако, как сообщает источник, клуб из Бундеслиги может согласиться на трансфер в случае выгодного предложения.

В нынешнем сезоне хавбек сборной Германии провел на клубном уровне 31 матч, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 18 млн евро, а его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до 2018 года.

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ФК «Барселона» предложил Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год

ФК «Барселона» предложил Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил главному тренеру итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год. Об этом сообщает портал Premium Sport.
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