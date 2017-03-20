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20 марта 2017, 18:32 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Барселона» предложил Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил главному тренеру итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год. Об этом сообщает портал Premium Sport.

Ранее нынешний главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> сообщил что покинет команду по окончании сезона. Увеличить
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Ранее нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что покинет команду по окончании сезона. Отмечается, что соглашение с 49-летним специалистом будет рассчитано на три года. Также сообщалось, что итальянец может возглавить английский «Арсенал».

Аллегри стал главным тренером «Ювентуса» в 2014 году. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, финалистом Лиги чемпионов.

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