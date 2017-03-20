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20 марта 2017, 18:20 | Футбол: Зарубежный | РИА Новости

В Испании детский футбольный матч прервали из-за драки родителей

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На испанском острове Майорка во время матча между детскими футбольными клубами «Коллеренсе» и «Аларо» родители устроили потасовку прямо на поле, сообщает Diaro de Mallorca.

По информации издания, причиной инцидента стал конфликт между двумя игроками. После этого родители юных спортсменов начали драку на трибуне.

К потасовке присоединились еще несколько человек, и в результате она продолжилась уже на футбольном поле. Разнимать дерущихся пришлось женщинам, игру приостановили. Несколько человек были госпитализированы с повреждениями.

После матча Гражданская гвардия получила семь жалоб от троих родителей — они утверждают, что в результате драки получили травмы. Рассмотрением обращений займется суд.
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