«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте

Как сообщает Mirror, игрок мерсисайдского клуба переедет в чемпионат Испании грядущим летом. Отмечается, что футболист «красных» рассматривается руководством каталонской команды в качестве замены Андреса Иньесты, которому 11 мая исполнится 33 года.

Ранее нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду, что ему представится возможность сыграть за один клуб вместе с Коутиньо, однако, как пишет испанская пресса, против этого трансфера выступает лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 24-летний Коутиньо провел во всех турнирах 26 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.