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20 марта 2017, 18:00 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Барселона» рассматривает Коутиньо на замену Иньесте

«Барселона» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» о трансфере бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо.

Как сообщает Mirror, игрок мерсисайдского клуба переедет в чемпионат Испании грядущим летом. Отмечается, что футболист «красных» рассматривается руководством каталонской команды в качестве замены Андреса Иньесты, которому 11 мая исполнится 33 года.

Ранее нападающий «Барселоны» Неймар выразил надежду, что ему представится возможность сыграть за один клуб вместе с Коутиньо, однако, как пишет испанская пресса, против этого трансфера выступает лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 24-летний Коутиньо провел во всех турнирах 26 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

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ФК «Барселона» предложил Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил главному тренеру итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри контракт с зарплатой €8,5 млн в год. Об этом сообщает портал Premium Sport.
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