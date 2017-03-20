Моуринью: Ни один клуб не способен доминировать в АПЛ долгое время

Португальский специалист сравнил ситуацию в АПЛ с доминированием «Баварии» в Бундеслиге. Мюнхенцы выиграли четыре последних чемпионата Германии.



«Я пришёл в клуб, у которого богатая и престижная история, но ни один клуб в чемпионате Англии не способен доминировать на протяжении долгого времени, это просто невозможно. В Англии клубы настолько экономически сильны, что трансферный рынок открыт для всех.



Возьмём, к примеру, “Баварию”. Вы знаете, когда они начали выигрывать в Германии титул за титулом? Это началось за год до того, как в эту команду из дортмундской “Боруссии” сначала пришёл Марио Гётце, потом Роберт Левандовски, а затем Матса Хуммельс», — цитирует Моуринью Goal.