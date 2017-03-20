Неймар признался, что хотел бы поиграть в АПЛ
Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что однажды хотел бы поиграть в английской
Премьер-лиге.
В интервью The Sun бразилец поделился впечатлениями об английском чемпионате.
«Мне нравится стиль игры команд в АПЛ. Я бы хотел поиграть там. Кто знает, может,
Я восхищаюсь “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Арсеналом”, “Ливерпулем”. Эти команды всегда борются. В Англии специалисты высокого уровня — Моуринью, Гвардиола. С такими тренерами каждый хотел бы работать.
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