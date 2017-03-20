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20 марта 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар признался, что хотел бы поиграть в АПЛ

Нападающий «Барселоны» Неймар заявил, что однажды хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге.

В интервью The Sun бразилец поделился впечатлениями об английском чемпионате.

«Мне нравится стиль игры команд в АПЛ. Я бы хотел поиграть там. Кто знает, может, когда-нибудь это произойдёт.

Я восхищаюсь “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Арсеналом”, “Ливерпулем”. Эти команды всегда борются. В Англии специалисты высокого уровня — Моуринью, Гвардиола. С такими тренерами каждый хотел бы работать.

В Премьер-лиге вы никогда не знаете, кто выиграет или кто будет чемпионом, это всегда сюрприз. “Лестер” в прошлом году провёл отличный сезон, они заслуживают уважения, особенно если мы попадёмся друг другу в Лиге чемпионов», — заключил Неймар.

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