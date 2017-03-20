Неймар признался, что хотел бы поиграть в АПЛ

В интервью The Sun бразилец поделился впечатлениями об английском чемпионате.



«Мне нравится стиль игры команд в АПЛ. Я бы хотел поиграть там. Кто знает, может, когда-нибудь это произойдёт.



Я восхищаюсь “Манчестер Юнайтед”, “Челси”, “Арсеналом”, “Ливерпулем”. Эти команды всегда борются. В Англии специалисты высокого уровня — Моуринью, Гвардиола. С такими тренерами каждый хотел бы работать.



В Премьер-лиге вы никогда не знаете, кто выиграет или кто будет чемпионом, это всегда сюрприз. “Лестер” в прошлом году провёл отличный сезон, они заслуживают уважения, особенно если мы попадёмся друг другу в Лиге чемпионов», — заключил Неймар.