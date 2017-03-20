Феррара уволен из клуба китайской первой лиги

Сообщается, что руководство клуба приняло такое решение после неудачного начала сезона. В стартовых матчах команда под руководством итальянского специалиста набрала всего одно очко в двух играх.

Отметим, что в прошлом сезоне Феррара вместе с командой вылетел из Суперлиги в первую лигу.