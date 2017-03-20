«Этот парень умственно отсталый». Самый провальный трансфер «Порту» за 7 лет

«В “Порту” не мог побороть депрессию»

«Порту» часто хвалят за умение найти молодого игрока в Южной Америке, воспитать и продать за сумасшедшие деньги. История 27-летнего Вальтера — одна из немногих больших неудач португальцев на трансферном рынке.

В 2010 году нападающий обошелся «Порту» в 6 миллионов евро — солидная сумма по тем временам. Бразилец считался одним из самых перспективных форвардов страны. Но так и не заиграл в Европе. У Вальтера до сих пор контракт с «Порту», но клуб потерял надежду выгодно его продать или просто избавиться, поэтому каждый год сдает форварда в аренду.

Успешную карьеру Вальтеру сломали две вещи: слабая психика и предрасположенность к лишнему весу. Форвард не терпел конкуренции, критики, нахождения на скамейке запасных, выходил из себя, если ему вовремя не переводили на счет зарплату. Если что-то подобное с ним происходило, футболист мгновенно погружался в депрессию, замыкался в себе. А приходя с тренировок домой, открывал большой холодильник и ел все, что в нем было. И быстро набирал лишние килограммы.

— Я не мог побороть депрессию, поэтому просил «Порту», а потом и «Флуминенсе» отпустить меня, — рассказывал Вальтер GloboEsporte. Во «Флуминенсе» нападающий пришел с весом в 106 кг и за два месяца сбросил 13 кг. Не без побочных эффектов. «Легко сбрасываю по пять килограмм в неделю. Но если что-то не по мне, начинаю злиться», — признавался футболист.

«Сожалею, что отправил парня в больницу» Свою злость Вальтер привык вымещать на одноклубниках, и почему-то именно на вратарях.

Так было во «Флуминенсе» в 2015 году, так случилось и пару недель назад в «Гоясе».

От драки во «Флуминенсе» его чудом удержали одноклубники.

Вратаря «Гояса» спасти было некому. Вальтер ударил 22-летнего Матеуса прямо во время тренировки. Удар был настолько сильным, что голкипер потерял сознание, и был срочно отправлен на обследование. Оказалось, у Матеуса сотрясение мозга. Вратарь провел сутки в больнице, и следующие 15 дней наблюдался у клубных врачей.

После недолгих раздумий руководство «Гояса» отчислило Вальтера из команды и расторгло контракт.

«Очень грустно, что приходится покидать клуб. То, что случилось, просто рабочий момент. Такое бывает. Иногда происходят вещи намного хуже… Например, игроки дерутся прямо на поле. Не считаю, что клуб поступил со мной справедливо, разорвав контракт. Своими выступлениями за команду я этого не заслужил», — заявил форвард.

После ухода из «Гояса» Вальтер дал комментарии GloboEsporte. И рассказал, что произошло на тренировке.

— В том моменте я пытался укрыть мяч, развел руки в сторону и попал по лицу вратаря. Это случайность, рабочий момент. Получилось так, что удар был довольно сильным. Парня отправили в больницу, но я это сделал не специально. Очень сожалею о том, что произошло. Как может быть по-другому, если мой одноклубник попал в больницу?

«Скоро станешь никем, просто толстым парнем»

Сейчас Вальтер весит 106 кг, консультируется со специалистами по ожирению, и при этом продолжает каким-то непостижимым образом получать предложения от половины бразильских команд серии А.

По мнению врачей, для выхода на поле форвард должен сбросить вес до 94 кг. Теперь Вальтера пытаются привести в форму специалисты «Атлетико Гояненсе». Клуб подписал игрока спустя две недели после скандала.

Довольно точное резюме карьеры, да и характера Вальтера, дал спортивный директор «Гояса» Айле Пинейро в интервью Portal 730.