Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче в честь Кэррика

4 июня на стадионе «Олд Траффорд» сыграют «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года и сборная звезд, которой будет руководить Харри Реднапп.

За «МЮ» сыграют футболисты, за которых выступал английский хавбек 9 лет назад, а за сборную звезд выступят такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн.