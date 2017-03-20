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20 марта 2017, 16:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче в честь Кэррика

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавит «Красных дьяволов» в матче, посвященном полузащитнику Майклу Кэррику, сообщает пресс-служба кдуба.

4 июня на стадионе «Олд Траффорд» сыграют «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года и сборная звезд, которой будет руководить Харри Реднапп.

За «МЮ» сыграют футболисты, за которых выступал английский хавбек 9 лет назад, а за сборную звезд выступят такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн.

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