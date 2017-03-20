Фергюсон будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче в честь Кэррика
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон возглавит «Красных дьяволов» в матче, посвященном полузащитнику Майклу Кэррику, сообщает
пресс-служба кдуба.
4 июня на стадионе «Олд Траффорд» сыграют «Манчестер Юнайтед» образца 2008 года и сборная звезд, которой будет руководить Харри Реднапп.
За «МЮ» сыграют футболисты, за которых выступал английский хавбек 9 лет назад, а за сборную звезд выступят такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter