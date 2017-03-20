Фергюсон возглавит «Манчестер Юнайтед» на благотворительном матче

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Матч «МЮ-2008» — «Все звезды Майкла Каррика» состоится 4 июня на «Олд Траффорд». За МЮ под руководством Фергюсона выступят Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Райан Гиггз. Тренером команды «Всех звезд» будет Гарри Реднапп, на поле выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джерард, Майкл Оуэн. Имена других участников матча будут объявлены позднее.

Все собранные от проведения встречи средства будут направлены в благотворительный фонд Michael Carrick Foundation, который помогает нуждающимся детям Манчестера и Ньюкасла.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в 1986—2013 гг. Под его руководством клуб 13 раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии, два раза стал победителем Лиги чемпионов. В 1999 году после завоевания титулов чемпиона Англии, обладателя Кубка Англии и победителя Лиги чемпионов в одном сезоне был посвящен в рыцари.

Кэррик выступает за манкунианцев с 2006 года. В составе «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и других турниров.

В сезоне-2012/13 он был признан лучшим игроком клуба и вошел в символическую сборную чемпионата Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации.