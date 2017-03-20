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20 марта 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат М» сыграл с «Кызыл-Жаром СК» на УТС

«Кайрат М» в рамках учебно-тренировочных сборов в Шымкенте, провел товарищескую игру против команды «Кызыл-Жар СК».

<span class=error>Кайрат</span> М в рамках <nobr>учебно-тренировочных</nobr> сборов в <span class=error>Шымкенте</span> провел товарищескую игру против команды Кызыл-Жар СК. Увеличить
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Подопечные Максима Шевченко в контрольном матче минимально уступили представителю Первой лиги Казахстана — клубу «Кызыл-Жар СК». Автором единственного гола стал Тимур Мульдинов, который после подачи с фланга головой открыл счет в матче на 43 минуте.

Отметим, что это первая товарищеская игра для футболистов «Кайрат М» в Шымкенте. Следующий матч кайратовцы проведут в эту среду, соперник станет известен позже.

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