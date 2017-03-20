Александр Сверчинский подписал контракт с «Ислочью»

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Сверчинский является воспитанником футбольного клуба «Минск». В 2013 году в составе «горожан» завоевал Кубок Беларуси. В минувшем сезоне решил попробовать себя за рубежом, перейдя в словацкий клуб «Земплин». Отыграл там второй круг сезона 2015/2016 и вернулся в Беларусь, подписав трудовое соглашение с минским «Динамо». За «бело-голубых» провел 5 матчей в чемпионате и 3 игры в Лиге Европы.