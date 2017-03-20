На Анчелотти махнули рукой. Новый демарш Арьена Роббена

Казалось бы, «Бавария» имеет все основания для досрочного празднования чемпионского титула. Отрыв мюнхенцев от «РБ Лейпциг» в национальном первенстве после очередного тура достиг 13 очков. В реалиях наших дней и современной бундеслиги — такая фора не отыгрывается. Впору начать тотальную ротацию состава, дабы избежать необязательных травм в преддверии классического противостояния с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Но «красные», как уже не раз бывало, на ровном месте завели самих себя, и в роли катализатора снова выступил неукротимый Арьен Роббен, в середине января продливший с «Баварией» контракт до лета 2018 года.

Его команда вела в счете (1:0), играя выездной матч с «Боруссией» из Менхенгладбаха… На 85-й минуте Карло Анчелотти решил заменить голландца на опорного полузащитника Ренату Саншеша. Первый сезон в Мюнхене складывается для героя Евро-2016 очень непросто, и каждая минута игрового времени для молодого португальца — сейчас на вес золота.

Поднятие соответствующей таблички резервным арбитром 33-летний Роббен встретил агрессивной жестикуляцией и страдальческой гримасой на лице. Покидая поле, Арьен еще раз всплеснул руками, отмахнулся от Анчелотти, который хотел пожать ему руку, и проследовал на скамейку запасных.

Максимализм и взрывной темперамент вингера общеизвестны. Без этих качеств Арьен едва ли нашел бы мотивацию для продолжения карьеры после стольких травм. И подобный инцидент — далеко не первый в его карьере. Так, в феврале 2012 года он аналогично проигнорировал, уходя с поля, Юппа Хайнкеса. Три дня спустя Роббен забьет два мяча в ворота сборной Англии на стадионе «Уэмбли» и заявит, что ему очень приятно было играть под руководством тренера, действительно ему доверяющего — Берта ван Марвейка.

Тогда Хайнкес и руководство «Баварии» предпочли не усугублять ситуацию, не разжигать страсти, а просто дать футболисту время на то, чтобы успокоиться. Как показали дальнейшие события, они были абсолютно правы. Едва ли без Роббена мюнхенцы смогли бы дойти до финала Лиги чемпионов-2011/12 и выиграть турнир год спустя, когда Арьен был признан MVP финального матча с дортмундской «Боруссией».

Реактивный голландский ветеран по-прежнему остается ключевой фигурой в группе атаки «ротхозе», и потому все высказывания после матча в Менхенгладбахе были направлены на то, чтобы сгладить назревающий конфликт.

— В нем всегда горит огонь. Футболисты — тоже люди. Это замечательно, когда игрока переполняют эмоции, даже когда наш отрыв от преследователей в чемпионате стал вполне комфортным. Нам просто необходимы люди, которые, выиграв уже множество титулов, по-прежнему сохраняют мотивацию и переживают за результат в каждой игре, — заявил Томас Мюллер.

Отметим, что именно ему удалось забить победный мяч в минувшее воскресенье. Для Томаса этот гол стал лишь вторым за 22 проведенные встречи в чемпионате Германии-2016/17. Если в концовке сезона Мюллеру, наконец, снова удастся стать самим собой — для «Баварии» это может стать колоссальным подспорьем в предстоящих битвах с королевским клубом и, возможно, другими европейскими грандами.

Ну, а Роббен по итогам матча с «Боруссией» вошел в тройку лучших игроков по версии AUDI. Он был отмечен наряду с двумя испанцами: плеймейкером Тиаго Алькантарой, совершившим 142 контакта с мячом, и центральным защитником Хави Мартинесом, выигравшим 93% единоборств.

Возмутитель спокойствия на осеннем отрезке чемпионата «РБ Лейпциг» продолжает терять очки. Из семи последних матчей дружина концерна «Ред Булл» выиграла только два. А в субботу подопечные Ральфа Хазенхюттля по всем статьям были биты в Бремене местным «Вердером», ведущим отчаянную борьбу за выживание в первой бундеслиге.

В свете трудовых побед, которые удалось одержать в 25-м туре «Хоффенхайму» и дортмундской «Боруссии», второе место «газировщиков» в турнирной таблице вскоре может оказаться весьма зыбким.

Отметим и вторую кряду победу «Вольфсбурга», одержанную под руководством нового старого тренера Андриса Йонкера. Три очка «волкам» снова принес точный удар Марио Гомеса.