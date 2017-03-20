Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
Два динамовца и всего один горняк попали в сборную тура.
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Видимо, что-то случилось...
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Сразу два матча в 22-м туре УПЛ завершились вничью 0:0 и только один крупный счет зарегистрирован в минувший
Роман Лепка («Зирка» Кропивницкий). 1-й вызов в сборную тура.
Молодой 20-ти летний голкипер «Зирки» великолепно дебютировал в элите украинского футбола, совершив ряд удивительных сейвов и спасая свою команду в невероятно опасных ситуациях. Хлебас, Одарюк и Загорулько в упор из отменных позиций пробивали по воротам, но не смогли переиграть голкипера. Во многом благодаря самоотверженным действиям Лепки кропивничане выстояли в игре с «Ворсклой».
Дмитрий Немчанинов («Олимпик» Донецк). 2-й вызов.
Везде успевал отрабатывать Немчанинов, став совершенно незаменимым для «Олимпика» в поединке с «Шахтера». Дмитрий один раз вынес мяч из пустых ворот, постоянно мешал Срне, Степаненко, Марлосу и прочим пробить по воротам, оказывался в нужном месте в нужное время, подбирал мяч и сразу разгонял контратаки «олимпийцев». Два удара по воротам нанес левый защитник и хоть они оказались неточными, Немчанинов делал все возможное, чтобы его команда второй раз в сезоне не уступила лидеру чемпионата.
Рафаэль Форстер («Заря» Луганск). 3-й вызов.
Бразилец в очередной раз вывел «Зарю» на игру чемпионата с капитанской повязкой и полностью оправдал звание лидера луганчан. Очень собранно и самоотверженно действовал Форстер против физически мощной «Волыни», несколько раз досталось Рафаэлю, но после оказания медпомощи центрбек сразу возвращался в игру и продолжал руководить оборонными редутами «бело-черных». К тому же Форстер хладнокровно реализовал пенальти в самый ответственный момент противостояния.
Владимир Адамюк («Днепр»). 2-й вызов.
Защитнику «Днепра» в матче с «Карпатами» приходилось вспомнить, как он играл на позиции центрбека и часто смещаться за Гладким и Ксензом в глубь штрафной. Адамюк в матче с львовянами надежно закрыл зону своей ответственности и постоянно подстраховывал партнеров, успевая участвовать и в атаках. Несколько хороших передач отдал Владимир, другое дело, что атакующая линия днепрян не всегда поддерживала порывы Адамюка.
Юрий Тетеренко («Волынь» Луцк). 1-й вызов.
Хоть «Волынь» и не выстояла в матче с «Зарей», лучане показали великолепный футбол, «крестоносцы» самоотверженно сражались и пропустили лишь на последних минутах
Максим Каленчук («Сталь» Каменское). 3-й вызов.
Практически вся игра — организация атак и оборона — строились у «Стали» через Каленчука, что и не удивительно. Максим здорово справляется с лидерскими обязанностями и взаимодействует с партнерами, цепляется за мяч в самых отчаянных моментах и благодаря этим действиям «сталевары» добиваются необходимых результатов. Александрийцы заработали две желтых карточки, пытаясь сдержать Каленчука, но так и не смогли помешать ему показать великолепную игру и стать одним из героев тура.
Сергей Сидорчук («Динамо» Киев). 3-й вызов.
Контроль в центре поля и активные подключения к атакам, а порой и начало этих атак — вот чем запомнился Сидорчук в 22-м туре. Одесситы каждый раз на шаг отставали от Сергея, что позволяло ему несколько раз выходить на отменные ударные позиции и угрожать воротам Каневцева. На 6-й и на 44-й минутах только чудом мяч не оказался в воротах после ударов Сидорчука. Впрочем, своего хавбек все же добился и заставил капитулировать «Черноморец», забив свой уже пятый гол в сезоне.
Сергей Шестаков («Олимпик» Донецк). 1-й вызов.
Правому хавбеку дончан в 22-м туре УПЛ пришлось противостоять бразильской связке соперника Бернард — Исмаили, и в этой борьбе Шестакову удалось проявить свои лучшие качества. Кроме надежной игры в обороне, плотной опеке Бернарда и удачному соперничеству с Исмаили, Сергей несколько раз совершал опасные рейды по своему флангу, с последующими передачами. Обострял игру и здорово цеплялся за мяч, когда необходимо было сбить атакующий настрой «горняков».
Тайсон («Шахтер» Донецк). 6-й вызов.
Что только не делал Тайсон, чтобы его команда взломала оборону «Олимпика», роскошные передачи бразильца доставляли максимум неприятностей команде Санжара. Также индивидуальные действия, фирменная техника, невероятная скорость и удары по воротам — Махарадзе приходилось очень тяжело. Кроме голкипера еще и штанга спасала «олимпийцев» после удара Тайсона. Без сомнений 28-й номер «Шахтера» стал самым активным игроком этой встречи.
Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев). 7-й вызов.
Накануне важного матча сборной Украины радует, что один из лидеров «сине-желтых» набрал хорошую форму. Почти все получалось на поле у Ярмоленко в матче с «Черноморцем» и оба мяча киевляне забили в результате действий Андрея. Гол и результативная передача на счету «десятки» «Динамо». Отметим, что досталось Ярмоленко от защитников, ни на одном другом футболисте на фолили одеситы так часто, как на Андрее.
Кваме Карикари («Сталь» Каменское). 1-й вызов.
Настоящим бенефисом Карикари стал матч «Стали» с «Александрией», первый в Украине
Тренер.
Роман Санжар («Олимпик» Донецк).
В Украине в этом сезоне нет ни одной другой команды, кто бы еще не проигрывал «Шахтеру», однако команде Санжара в двух матчах удалось разойтись миром с абсолютным лидером УПЛ. Важно обратить внимание, что «Олимпик» в 22-м туре не «ставил автобус» в своей штрафной, не оборонялся всей командой, а при каждом удобном случае проводил атаки и заставлял «горняков» отходить назад большими силами. Хорошо слаженным и организованным коллективом показал себя «Олимпик» в дерби с «оранжево-черными» и справедливо заносит себе в актив почетную ничью.
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