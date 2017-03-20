Символическая сборная 22-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

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Сразу два матча в 22-м туре УПЛ завершились вничью 0:0 и только один крупный счет зарегистрирован в минувший уик-энд в украинском чемпионате. Хорошо проявили себя голкиперы, а также защитники, благодаря которым «Олимпик» отстоял мировую с «Шахтером», а «Зирка» сыграла вничью с «Ворсклой». Киевское «Динамо» обыграло «Черноморец», но качественную игру «бело-синие» показали только в первом тайме. «Сталь» оказалась сильнее «Александрии», добыв волевую, но самую убедительную победу в туре — 4:1. Интересно, что по набранным очкам в 2017-м году именно «сталевары» являются лучшим коллективом Премьер-лиги.

Роман Лепка («Зирка» Кропивницкий). 1-й вызов в сборную тура.

Молодой 20-ти летний голкипер «Зирки» великолепно дебютировал в элите украинского футбола, совершив ряд удивительных сейвов и спасая свою команду в невероятно опасных ситуациях. Хлебас, Одарюк и Загорулько в упор из отменных позиций пробивали по воротам, но не смогли переиграть голкипера. Во многом благодаря самоотверженным действиям Лепки кропивничане выстояли в игре с «Ворсклой».

Дмитрий Немчанинов («Олимпик» Донецк). 2-й вызов.

Везде успевал отрабатывать Немчанинов, став совершенно незаменимым для «Олимпика» в поединке с «Шахтера». Дмитрий один раз вынес мяч из пустых ворот, постоянно мешал Срне, Степаненко, Марлосу и прочим пробить по воротам, оказывался в нужном месте в нужное время, подбирал мяч и сразу разгонял контратаки «олимпийцев». Два удара по воротам нанес левый защитник и хоть они оказались неточными, Немчанинов делал все возможное, чтобы его команда второй раз в сезоне не уступила лидеру чемпионата.

Рафаэль Форстер («Заря» Луганск). 3-й вызов.

Бразилец в очередной раз вывел «Зарю» на игру чемпионата с капитанской повязкой и полностью оправдал звание лидера луганчан. Очень собранно и самоотверженно действовал Форстер против физически мощной «Волыни», несколько раз досталось Рафаэлю, но после оказания медпомощи центрбек сразу возвращался в игру и продолжал руководить оборонными редутами «бело-черных». К тому же Форстер хладнокровно реализовал пенальти в самый ответственный момент противостояния.

Владимир Адамюк («Днепр»). 2-й вызов.

Защитнику «Днепра» в матче с «Карпатами» приходилось вспомнить, как он играл на позиции центрбека и часто смещаться за Гладким и Ксензом в глубь штрафной. Адамюк в матче с львовянами надежно закрыл зону своей ответственности и постоянно подстраховывал партнеров, успевая участвовать и в атаках. Несколько хороших передач отдал Владимир, другое дело, что атакующая линия днепрян не всегда поддерживала порывы Адамюка.

Юрий Тетеренко («Волынь» Луцк). 1-й вызов.

Хоть «Волынь» и не выстояла в матче с «Зарей», лучане показали великолепный футбол, «крестоносцы» самоотверженно сражались и пропустили лишь на последних минутах из-за глупой ошибки в обороне. Юрий Тетеренко в свои 20 лет показал очень зрелую игру, постоянно срывал комбинации луганчан и не позволил развернуться Паулиньо и Петряку. К атакам подключался не часто, но зато в обороне Тетеренко не допустил ни одной ошибки.

Максим Каленчук («Сталь» Каменское). 3-й вызов.

Практически вся игра — организация атак и оборона — строились у «Стали» через Каленчука, что и не удивительно. Максим здорово справляется с лидерскими обязанностями и взаимодействует с партнерами, цепляется за мяч в самых отчаянных моментах и благодаря этим действиям «сталевары» добиваются необходимых результатов. Александрийцы заработали две желтых карточки, пытаясь сдержать Каленчука, но так и не смогли помешать ему показать великолепную игру и стать одним из героев тура.

Сергей Сидорчук («Динамо» Киев). 3-й вызов.

Контроль в центре поля и активные подключения к атакам, а порой и начало этих атак — вот чем запомнился Сидорчук в 22-м туре. Одесситы каждый раз на шаг отставали от Сергея, что позволяло ему несколько раз выходить на отменные ударные позиции и угрожать воротам Каневцева. На 6-й и на 44-й минутах только чудом мяч не оказался в воротах после ударов Сидорчука. Впрочем, своего хавбек все же добился и заставил капитулировать «Черноморец», забив свой уже пятый гол в сезоне.

Сергей Шестаков («Олимпик» Донецк). 1-й вызов.

Правому хавбеку дончан в 22-м туре УПЛ пришлось противостоять бразильской связке соперника Бернард — Исмаили, и в этой борьбе Шестакову удалось проявить свои лучшие качества. Кроме надежной игры в обороне, плотной опеке Бернарда и удачному соперничеству с Исмаили, Сергей несколько раз совершал опасные рейды по своему флангу, с последующими передачами. Обострял игру и здорово цеплялся за мяч, когда необходимо было сбить атакующий настрой «горняков».

Тайсон («Шахтер» Донецк). 6-й вызов.

Что только не делал Тайсон, чтобы его команда взломала оборону «Олимпика», роскошные передачи бразильца доставляли максимум неприятностей команде Санжара. Также индивидуальные действия, фирменная техника, невероятная скорость и удары по воротам — Махарадзе приходилось очень тяжело. Кроме голкипера еще и штанга спасала «олимпийцев» после удара Тайсона. Без сомнений 28-й номер «Шахтера» стал самым активным игроком этой встречи.

Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев). 7-й вызов.

Накануне важного матча сборной Украины радует, что один из лидеров «сине-желтых» набрал хорошую форму. Почти все получалось на поле у Ярмоленко в матче с «Черноморцем» и оба мяча киевляне забили в результате действий Андрея. Гол и результативная передача на счету «десятки» «Динамо». Отметим, что досталось Ярмоленко от защитников, ни на одном другом футболисте на фолили одеситы так часто, как на Андрее.

Кваме Карикари («Сталь» Каменское). 1-й вызов.

Настоящим бенефисом Карикари стал матч «Стали» с «Александрией», первый в Украине хет-трик, да и сам матч надолго запомнятся ганскому форварду и болельщикам каменчан. Нацеленность Кваме на ворота соперника, смелость и умение взять игру на себя, обыграть защитника и пробить по воротам, являются сильными сторонами Карикари, за что он и достоин звания главного героя 22-го тура.

Тренер.

Роман Санжар («Олимпик» Донецк).

В Украине в этом сезоне нет ни одной другой команды, кто бы еще не проигрывал «Шахтеру», однако команде Санжара в двух матчах удалось разойтись миром с абсолютным лидером УПЛ. Важно обратить внимание, что «Олимпик» в 22-м туре не «ставил автобус» в своей штрафной, не оборонялся всей командой, а при каждом удобном случае проводил атаки и заставлял «горняков» отходить назад большими силами. Хорошо слаженным и организованным коллективом показал себя «Олимпик» в дерби с «оранжево-черными» и справедливо заносит себе в актив почетную ничью.