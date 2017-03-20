Герой футбольного дня. Виталий Кварцяный

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Были времена, когда «Волынь» находилась вблизи лидеров и могла замахнуться на место в зоне еврокубков. Были времена, когда по составу лучане были крепким орешком и добавляли чемпионату самобытности и колорита. Но все это осталось в прошлом. Сегодня «Волынь» — один из главных претендентов на вылет.

Лучане пострадали от организационных проблем, а также оказались под общим влиянием кризиса украинского футбола. В такой ситуации тренерам команды пришлось строить коллектив в экстренном режиме с молодых футболистов. Виталию Кварцяному не привыкать к такой ситуации. Но это не значит, что тренеру легко.

«Волынь» в текущем чемпионате Украины выиграла только два матча, забила тринадцать голов, пропустила — сорок. Показатели — худшие среди всех участников первенства, поэтому говорить о несправедливости последнего места лучан оснований нет. Даже с учетом вчерашнего качественного матча против «Зари». Виталий Кварцяный, вернувшись после дисквалификации, настроил своих подопечных на бой. Так же было и с «Шахтером» (тогда Кварцяный еще отсиживал наказание), была борьба и против «Карпат». Проблема лишь в том, что молодые футболисты команды никак не могут выскочить из коротких штанишек.

Это тот случай, когда не хватает класса, стабильности, силы духа и, пожалуй, немного везения. «Волынь» вряд ли достанет «Зирку», «Ворсклу» или «Сталь». Единственный шанс — это побороться с «Днепром» и «Карпатами». Но по составу обоим конкурентам лучане уступают; по умению концентрироваться при выполнении ответственных задач — тоже. Поэтому ситуацию можно считать критической.

Но здесь важно другое… Здесь важно понимание того, что вылет в Первую лигу не является катастрофой. Напротив, такое развитие событий может служить определенной перезагрузкой, может предоставить «Волыни» шанс обрасти мышцами в условиях, когда на тебя не осуществляется огромное давление. Главное, чтобы Виталий Кварцяный добился активности от инвесторов. Ибо, судя по риторике тренера, финансировать «Волынь» на достаточном для клуба уровне никто не собирается.

Фото — ФК «Волынь».