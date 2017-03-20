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В поединке «Шахтер» — «Олимпик» не было результативных судейских ошибок, но Евгений Арановский и без них в который раз дискредитировал себя. Для нас дерзкое и пренебрежительное поведение судей, в совокупности с их «блатным» жаргоном, не является откровением. Но не может не задевать выборочное правосудие. Когда одних унижают, а перед другими стелются — это вершина непрофессионализма судьи.

Эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар четко разобрал эпизод, когда футболисту «Олимпика» Антону Поступаленко арбитр приказал «закрыть рот». А все потому, что игрок просто требовал справедливости. Зато, когда демонстративно возмущался капитан «Шахтера» Дарио Срна, никто из бригады не посмел наказать футболиста.

— Арановський — арбитр, который проводит матчи на международном уровне, — берет слово Мирослав Ступар. — Но если бы с таким поведением и такой дерзостью, как в матче «Шахтер» — «Олимпик», Евгений работал в еврокубках, то это был бы его последний выход на международную арену.

Цитата Мирослав Ступар Фраза «закрой рот» по отношению к футболисту — это опускание самого себя ниже плинтуса.

Вообще, отечественные арбитры привыкли к тому, что футболисты — это никто. Хотя такое отношение проявляется не ко всем. К авторитетам вроде Срны или Ярмоленко подобных высказываний судьи себе не позволяют, — отметил эксперт.

Что же произошло в матче «Шахтер» — «Олимпик» и что вызвало такую ​​бурную реакцию арбитра? На 20-й минуте Евгений Арановский вынес предупреждение Поступаленко, который демонстративно выразил свое недовольство решением арбитра. Но нужно разобраться в том, чем было обусловлено это недовольство Антона. Марлос владел мячом, Поступаленко попытался вступить в отбор, но бразилец вытянутой рукой прикосновением к грудине остановил игрока «Олимпика». Тот упал на газон, после чего Марлос сумел выйти на ударную позицию. Поступаленко негодовал на счет того, почему арбитр не зафиксировал фол.

Конечно, футболист не должен апеллировать, а за свои чрезмерные эмоции должен получить наказание. Но в этой ситуации именно Арановский стал инициатором конфликта между арбитром и игроком, — сказал Мирослав Иванович.

Если Евгения так уж задели апелляции Поступаленко, то почему было оставлено без внимания поведение Дарио Срны? Где последовательность? На правом фланге против Дарио в ходе атаки «Шахтера» состоялся незначительный фол. Ситуация развернулась перед глазами ассистента Корнийко. Но ассистент своего слова не сказал. Промолчал и Арановский. Поэтому Дарио на эмоциях демонстративно «выписал» Курнийко нагоняй. Мол, был фол. А суть в том, что и ассистент Корнийко, и арбитр Арановский эту ситуацию проглотили, не наказав Срну. Так не подобает… Это выборочное правосудие в сумме с дерзкими высказываниями судьи относительно участника игры, — подчеркнул эксперт.