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20 марта 2017, 14:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти не захотел Луиса Суареса из-за Роналду, сделав ставку на Бензема

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не захотел приобретать экс-нападающего «Ливерпуля» Луиса Суареса для «Королевского клуба», сообщает Marca.

Согласно информации источника, у «Реала» была возможность купить футболиста сборной Уругвая после сезона-2013/14, когда испанский гранд выиграл Лигу чемпионов. Однако нынешний наставник мюнхенской «Баварии» решил сделать ставку на нападающего «сливочных» Карима Бензема. Итальянский специалист считал, что лучшего партнёра по атаке для португальского форварда Криштиану Роналду ему не найти. В результате Суарес пополнил ряды «Барселоны».

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