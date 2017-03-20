Анчелотти не захотел Луиса Суареса из-за Роналду, сделав ставку на Бензема

Согласно информации источника, у «Реала» была возможность купить футболиста сборной Уругвая после сезона-2013/14, когда испанский гранд выиграл Лигу чемпионов. Однако нынешний наставник мюнхенской «Баварии» решил сделать ставку на нападающего «сливочных» Карима Бензема. Итальянский специалист считал, что лучшего партнёра по атаке для португальского форварда Криштиану Роналду ему не найти. В результате Суарес пополнил ряды «Барселоны».