Об этом сообщает Sky Sports. Начало — 23:00 мск.



В первом круге «Манчестер Сити» увёз победу с «Олд Траффорда». Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счётом 2:1. После 29 туров «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 3-е место. «Манчестер Юнайтед» расположился на 5-й строчке, в пяти очках от «горожан».



Напомним, что манчестерское дерби было перенесено из-за кубковых матчей.