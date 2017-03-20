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20 марта 2017, 13:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стало известно, когда состоится отложенный матч МС — МЮ

Отложенный матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля.

Об этом сообщает Sky Sports. Начало — 23:00 мск.

В первом круге «Манчестер Сити» увёз победу с «Олд Траффорда». Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счётом 2:1. После 29 туров «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 3-е место. «Манчестер Юнайтед» расположился на 5-й строчке, в пяти очках от «горожан».

Напомним, что манчестерское дерби было перенесено из-за кубковых матчей.

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