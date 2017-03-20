Стало известно, когда состоится отложенный матч МС — МЮ
Отложенный матч 26-го тура английской
Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля.
Об этом сообщает Sky Sports. Начало — 23:00 мск.
В первом круге «Манчестер Сити» увёз победу с «Олд Траффорда». Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли со счётом 2:1. После 29 туров «Манчестер Сити» занимает в АПЛ 3-е место. «Манчестер Юнайтед» расположился на 5-й строчке, в пяти очках от «горожан».
Напомним, что манчестерское дерби было перенесено
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