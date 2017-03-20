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20 марта 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Санья травмировался в матче с «Ливерпулем» и может не сыграть за сборную Франции

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья получил травму в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) и может не сыграть за сборную Франции в ближайших международных встречах.

Санья вышел на поле на 65-й минуте, но после финального свистка покинул газон прихрамывая.

Несмотря на повреждение, 34-летний футболист отправился в расположение национальной команды.

«Я не очень хорошо себя чувствую, но я присоединюсь к национальной команде. Дискомфорт чувствовал ещё в матче с “Монако” в Лиге чемпионов, но я хотел сыграть против “Ливерпуля”. Возможно, именно поэтому тренер был осторожен, выпуская меня на поле. Не знаю, сыграю ли я теперь за сборную. Завтра предстоит сделать сканирование», — цитирует Санья Manchester Evening News.

Сборная Франции 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта состоится товарищеский поединок с Испанией.

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