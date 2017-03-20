Санья травмировался в матче с «Ливерпулем» и может не сыграть за сборную Франции

Санья вышел на поле на 65-й минуте, но после финального свистка покинул газон прихрамывая.



Несмотря на повреждение, 34-летний футболист отправился в расположение национальной команды.



«Я не очень хорошо себя чувствую, но я присоединюсь к национальной команде. Дискомфорт чувствовал ещё в матче с “Монако” в Лиге чемпионов, но я хотел сыграть против “Ливерпуля”. Возможно, именно поэтому тренер был осторожен, выпуская меня на поле. Не знаю, сыграю ли я теперь за сборную. Завтра предстоит сделать сканирование», — цитирует Санья Manchester Evening News.



Сборная Франции 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта состоится товарищеский поединок с Испанией.