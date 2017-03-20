Серый уикенд. Как прошел 3-й тур КПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Событие тура

Возвращение «Тараза» в КПЛ вышло экстренным, поэтому такой тяжелый старт был предопределен. Ваит Талгаев со своим громадным опытом вновь решился поработать с родной командой. Пожалуй, именно с тренером можно связывать главные надежды клуба на сохранение места в премьер-лиги.

«Кайрат» после удачной игры в Суперкубке резко сбавил, что было заметно даже в победном матче с «Актобе». С «Окжетпесом» проблемы алматинцев были выявлены еще более отчетливо, и это уже отразилось на результате. Несмотря на усиление линии нападения, кайратовцы атаковали шаблонно и не создавали неразрешимых задач для хозяев. Количество (оборона «Тараза») превалировало над качеством (атака «Кайрата»).

Кахабер Цхададзе после матча с «Окжетпесом» говорил о том, что чемпионатом манипулируют и был явно недоволен судьями. После игры с «Таразом» грузинский специалист отметил уже поле, как один факторов потери очков. Если «Кайрат» не сумеет одолеть «Кайсар» (что вполне допустимо, учитывая задорный старт кызылординцев), любопытно, что Цхададзе скажет в этом случае. Целостности игре «Кайрата» по-прежнему не достает, а меж тем главный конкурент — «Астана», постепенно начинает выходить из пике (купили необходимого игрока в опорную зону и добились первой победы).

Герой тура

В пестрой трансферной компании «Иртыша» вновь нашлись несколько примечательных легионеров. Один из таковых — Родриго Антонио де Насименто. Воспитанник «Васко да Гама» начинал в 2006 году профессиональную карьеру, тренером тогда был легендарный Ромарио, а в партнерах Родриго значился Эдмундо (вице-чемпион мира 1988 года) в мире известный по прозвищу «Скотина».

Родриго как и подобает многим бразильцам довольно скоро засобирался в Европу, и его маршрут оказался тривиален — он выбрал Португалию. «Маритиму», «Белененсеш», «Пасуш», «Ольяненси» — полузащитник менял команды в среднем раз в два года, хотя определенную практику в этих клубах получал.

Перед поездкой в Казахстан, полузащитник отыграл сезон в Израиле (не слишком удачно, 14 матчей, и ни одного гола). Зато карьера в КПЛ у Родриго пошла неплохо. Пока Карлос Фонсека набирает форму, а другие нападающие с другом привыкают к здешним условиям, Родриго ассистирует и забивает. В первом туре именно он заработал пенальти реализованный Стефаном Живковичем (кстати, еще один добротный трансфер павлодарцев), а в минувшей встрече с «Атырау» Родриго забил уже сам. Он и Франк Джа Джедже не дрогнули на атырауском морозе, и на 88-й минуте организовали победный гол.

Неудачники тура

В этой номинации тоже отличись бразильцы. В «Актобе» их аж трое, но не в самый теплый актюбинский день, на запасном поле красно-белых особенно не везло Джуниоре Барбосе и Диясу Кассиано. Они вдвоем закрывали левую бровку и то и дело доставляли проблем обороне гостей. К слову обоих после матча положительно отметил тренер «Ордабасы» Алексей Петрушин. Но есть сразу несколько причин, почему именно Барбосу и Кассиано можно в равной степени назвать символами этого поражения. Левый защитник «Актобе» упустил сразу несколько хороших моментов забить, а Кассиано перестарался так, что увидел перед собой красный свет от Артема Кучина.

Тенденция тура

Когда половина игр чемпионата проходит в одном городе и даже на одном стадионе, это как минимум странно. Безусловно, лучше играть в Астане, чем мучить болельщиков, футболистов и телезрителей, как это было допустим в Актобе. Однако это не должно превращаться в привычку, не готовить поле к началу сезона, просто потому что всегда есть «Астана-Арена» — тоже неправильно. Между прочим, аренда стадиона в Астане далеко не самая экономичная, не лучше ли было эти средства вложить в свое собственное поле?

«Окжетпес» и «Шахтер» поочередно сыграли на главном стадионе страны, добились разных результатов и поехали домой.

PS: Карагандинцы следующий матч планируют провести в Темиртау.