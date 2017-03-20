Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена

25-летний футболист появился на поле в стартовом составе, но уже на 2-й минуте был вынужден попросить замену.



Врачи диагностировали у Шиме Врсалько разрыв передних крестообразных связок колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



В ближайшее время хорватский защитник пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки, требуемые на восстановление.