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20 марта 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьёзную травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1).

25-летний футболист появился на поле в стартовом составе, но уже на 2-й минуте был вынужден попросить замену.

Врачи диагностировали у Шиме Врсалько разрыв передних крестообразных связок колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время хорватский защитник пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки, требуемые на восстановление.

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