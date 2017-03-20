Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена
Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько получил серьёзную травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1).
25-летний футболист появился на поле в стартовом составе, но уже на 2-й минуте был вынужден попросить замену.
Врачи диагностировали у Шиме Врсалько разрыв передних крестообразных связок колена. Об этом сообщает
В ближайшее время хорватский защитник пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станут известны сроки, требуемые на восстановление.
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