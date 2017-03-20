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20 марта 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» предложил возглавить клуб тренеру дортмундской «Боруссии» Тухелю

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» предложил возглавить команду главному тренеру дортмундской «Боруссии» Томасу Тухелю, сообщает Bild.

По информации источника, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Арсенал» в этом сезоне после 27 матчей занимает шестое место в чемпионате Англии и уже вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» с общим счетом 2:10.

«Боруссия» под руководством Тухеля пробилась в ¼ финала Лиги чемпионов и идет на третьей строчке в бундеслиге.

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Bild: Тренер дортмундской «Боруссии» Тухель может возглавить «Арсенал»

Bild: Тренер дортмундской «Боруссии» Тухель может возглавить «Арсенал»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Томас Тухель является основным претендентом на пост наставника английского «Арсенала. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
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