«Арсенал» предложил возглавить клуб тренеру дортмундской «Боруссии» Тухелю

По информации источника, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Арсенал» в этом сезоне после 27 матчей занимает шестое место в чемпионате Англии и уже вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» с общим счетом 2:10.

«Боруссия» под руководством Тухеля пробилась в ¼ финала Лиги чемпионов и идет на третьей строчке в бундеслиге.