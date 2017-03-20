Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29135935/
20 марта 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Капитан ирландского футбольного клуба найден мертвым спустя сутки после матча

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футболист клуба высшего дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме в воскресенье. Об этом сообщает Sky sports.

<em>МОСКВА 20 марта. /ТАСС/. </em>Футболист клуба высшего дивизиона чемпионата Ирландии <span class=error>Дерри</span> Сити <span class=error>Райан</span> Макбрайд найден мертвым в своем доме в воскресенье. Об этом сообщает Sky sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний капитан «Дерри Сити» 18 марта провел 90 минут в матче чемпионата страны против «Дроэда Юнайтед» (4:0). О причинах смерти не сообщается.

Макбрайд выступал за «Дерри Сити» с 2011 года и провел за клуб 131 матч, забив 9 мячей.

Дерри Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Теннисистка Веснина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

Гимнастки РФ выступят в начале апреля на международном турнире в Италии

Федун сообщил, что находится в предвкушении ближайших матчей сборной России по футболу