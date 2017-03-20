Капитан ирландского футбольного клуба найден мертвым спустя сутки после матча
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футболист клуба высшего дивизиона чемпионата Ирландии «Дерри Сити» Райан Макбрайд найден мертвым в своем доме в воскресенье. Об этом сообщает Sky sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
27-летний капитан «Дерри Сити» 18 марта провел 90 минут в матче чемпионата страны против «Дроэда Юнайтед» (4:0). О причинах смерти не сообщается.
Макбрайд выступал за «Дерри Сити» с 2011 года и провел за клуб 131 матч, забив 9 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter