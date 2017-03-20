Капитан ирландского футбольного клуба найден мертвым спустя сутки после матча

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27-летний капитан «Дерри Сити» 18 марта провел 90 минут в матче чемпионата страны против «Дроэда Юнайтед» (4:0). О причинах смерти не сообщается.

Макбрайд выступал за «Дерри Сити» с 2011 года и провел за клуб 131 матч, забив 9 мячей.