В игре с «Валенсией» Месси оформил свой 100-й дубль за «Барселону»

Каталонская команда проигрывала по ходу встречи со счётом 0:1, однако сумела добиться победы со счётом 4:2. Футболист сборной Аргентины при этом отметился двумя голами. Это был 100-й по счёту дубль Месси в официальных матчах за сине-гранатовых.



В нынешнем сезоне Месси принял участие в 25 матчах чемпионата Испании и стал автором 25 голов. Кроме того, он отметился и 8 результативными передачами.