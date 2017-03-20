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20 марта 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В игре с «Валенсией» Месси оформил свой 100-й дубль за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси добился очередного личного достижения в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Каталонская команда проигрывала по ходу встречи со счётом 0:1, однако сумела добиться победы со счётом 4:2. Футболист сборной Аргентины при этом отметился двумя голами. Это был 100-й по счёту дубль Месси в официальных матчах за сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 25 матчах чемпионата Испании и стал автором 25 голов. Кроме того, он отметился и 8 результативными передачами.

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