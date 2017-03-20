Ярмоленко: На меня уже столько выливалось грязи, что у меня иммунитет

В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Украины 23 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 11 голевых передач.



«На меня уже столько выливалось грязи, что у меня уже иммунитет. Много сейчас молодых ребят в команде. Все сидят в Интернете, все читают. Каждый сейчас может написать в “Твиттере”, где угодно, своё мнение. Видно, что ребята после неудачной игры сильно переживают. Я думаю, что им нужно поменьше читать Интернет и просто работать на тренировках», — сказал Ярмоленко в эфире передачи «Профутбол».