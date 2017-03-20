Борисовский БАТЭ стал четвертым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

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В ответном поединке ¼ финала финалисты прошлого розыгрыша победили на поле «Борисов-Арены» гостей из ФК «Минск» со счетом 2:1. Первая встреча этих команд в столице также завершилась викторией БАТЭ — 1:0.

Действующий обладатель Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» сложил свои полномочия, неожиданно уступив по сумме двух четвертьфинальных встреч футболистам «Слуцка». На своем поле торпедовцы выиграли с минимальным счетом 1:0, а в ответном матче проиграли 0:2 и сошли с дистанции. «Слуцк» впервые в своем истории добрался до полуфинала кубкового розыгрыша.

В упорнейшем противостоянии динамовцев Бреста и Минска оба поединка завершились вничью. В первой игре в Минске была зафиксирована боевая ничья — 2:2, а в Бресте командам не удалось поразить ворота друг друга — 0:0. Таким образом, благодаря двум голам, забитым на чужом поле, дальше идут брестчане.

Еще одним полуфиналистом стал солигорский «Шахтер», который дважды переиграл представителя второго дивизиона национального чемпионата гомельский «Локомотив» — 3:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Полуфинальные матчи пройдут 5 и 26 апреля, решающий поединок 26-го розыгрыша Кубка Беларуси по футболу состоится 28 мая.