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20 марта 2017, 8:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Bild: Тренер дортмундской «Боруссии» Тухель может возглавить «Арсенал»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Томас Тухель является основным претендентом на пост наставника английского «Арсенала. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

<em>МОСКВА 20 марта. /ТАСС/. </em>Главный тренер немецкого футбольного клуба <span class=error>Боруссия</span> (Дортмунд) Томас <span class=error>Тухель</span> является основным претендентом на пост наставника английского Арсенала. Об этом сообщает немецкое издание <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Сообщается, что английский клуб уже направил предложение возглавить команду 43-летнему специалисту. Таким образом, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост.

В то же время, британская газета Daily Mail сообщает, что Венгер не намерен покидать команду и хочет подписать новое соглашение. Издание отмечает, что контракт со специалистом будет продлен на один год.

Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав в 27 матчах 50 очков.

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