Bild: Тренер дортмундской «Боруссии» Тухель может возглавить «Арсенал»
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Томас Тухель является основным претендентом на пост наставника английского «Арсенала. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщается, что английский клуб уже направил предложение возглавить команду 43-летнему специалисту. Таким образом, нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост.
В то же время, британская газета Daily Mail сообщает, что Венгер не намерен покидать команду и хочет подписать новое соглашение. Издание отмечает, что контракт со специалистом будет продлен на один год.
Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии (сезоны-1997/98, 2001/02, 2003/04), обладателем Кубка (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15) и Суперкубка Англии (1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2015), финалистом Лиги чемпионов (2006), финалистом Кубка УЕФА (2000).
В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав в 27 матчах 50 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter