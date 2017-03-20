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20 марта 2017, 1:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тухель может сменить Венгера в «Арсенале» со следующего сезона

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель может возглавить лондонский «Арсенал» по окончании сезона, утверждает Bild.

По данным источника, руководство «канониров» уже направило 43-летнему специалисту соответствующее предложение.

Действующим наставником «Арсенала» является Арсен Венгер, чей контракт истекает летом 2017 года. Таким образом, француз может покинуть лондонцев после 21 года работы в клубе.

На данный момент «канониры» занимают 6-е место в АПЛ, набрав 50 очков после 27 туров.

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