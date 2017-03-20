Тухель может сменить Венгера в «Арсенале» со следующего сезона

По данным источника, руководство «канониров» уже направило 43-летнему специалисту соответствующее предложение.



Действующим наставником «Арсенала» является Арсен Венгер, чей контракт истекает летом 2017 года. Таким образом, француз может покинуть лондонцев после 21 года работы в клубе.



На данный момент «канониры» занимают 6-е место в АПЛ, набрав 50 очков после 27 туров.