Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29132767/
20 марта 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ПСЖ со счетом 2:1 победил «Лион» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей мячи забили Адриен Рабио (34-я минута) и Юлиан Дракслер (40). У проигравших отличился Александр Ляказетт (6).

ПСЖ продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 68 очков и отставая от лидирующего «Монако» на 3 очка. «Лион» с 50 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре ПСЖ 9 апреля дома примет «Генгам», «Лион» 2 апреля в гостях сыграет с «Ренном».

19.03.2017 23:00 основной раунд: 30-й тур Parc des Princes
ПСЖ 2:1 Лион
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Эмери Унаи Брюно Женезьо
Голы
34′ Адриен Рабьо 25
40′ Юлиан Дракслер 23
10 Александр Ляказетт 6′
Составы
Кевин Трапп 1
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
Шеррер Кабелину Максвелл 17
Серж Орье 19
16′ Адриен Рабьо 25
20′ Эдинсон Кавани 9
Анхель Ди Мария 11
89′ Марко Верратти 6
Тиагу Мотта 8
79′ Хавьер Пасторе 10
Родригес Моура Лукас 7
54′ Юлиан Дракслер 23
Блэз Матюиди 14
1 Антони Лопеш
2 Мапу Янга-Мбива
5 Муктар Диакаби
15 Жереми Морель
20 Рафаэл да Силва
8 Корантен Толиссо
18 Набиль Фекир
21 Максим Гоналон 64′
9 Мемфис Депай 77′
27 Максвел Гнали Корне
28 Матье Вальбуэна 64′
11 Рашид Геззаль
10 Александр Ляказетт 52′
14 Серхи Дардер
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
8 Угловые 10
11 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Веснина поздравила Кузнецову с великолепной неделей на турнире в США

ЦСКА обыграл "Терек" в матче чемпионата России

"Ак Барс" разгромил "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ