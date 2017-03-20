ПСЖ обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции

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В составе победителей мячи забили Адриен Рабио (34-я минута) и Юлиан Дракслер (40). У проигравших отличился Александр Ляказетт (6).

ПСЖ продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 68 очков и отставая от лидирующего «Монако» на 3 очка. «Лион» с 50 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре ПСЖ 9 апреля дома примет «Генгам», «Лион» 2 апреля в гостях сыграет с «Ренном».