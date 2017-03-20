ПСЖ обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ПСЖ со счетом 2:1 победил «Лион» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
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В составе победителей мячи забили Адриен Рабио (34-я минута) и Юлиан Дракслер (40). У проигравших отличился Александр Ляказетт (6).
ПСЖ продлил беспроигрышную серию до 12 матчей и занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 68 очков и отставая от лидирующего «Монако» на 3 очка. «Лион» с 50 очками располагается на четвертой позиции.
В следующем туре ПСЖ 9 апреля дома примет «Генгам», «Лион» 2 апреля в гостях сыграет с «Ренном».
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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