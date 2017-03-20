Месси пропустит следующий матч «Барселоны» из-за перебора жёлтых карточек

Аргентинский футболист не только оформил дубль в домашнем матче 28-го тура Примеры против «Валенсии» (4:2), но и получил предупреждение на 86-й минуте. Для Месси эта жёлтая карточка стала пятой в текущем чемпионате, в связи с чем он автоматически будет дисквалифицирован на встречу следующего тура.



Матч «Гранада» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» 2 апреля.