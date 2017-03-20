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20 марта 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси пропустит следующий матч «Барселоны» из-за перебора жёлтых карточек

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в гостевом матче следующего 29-го тура чемпионата Испании против «Гранады».

Аргентинский футболист не только оформил дубль в домашнем матче 28-го тура Примеры против «Валенсии» (4:2), но и получил предупреждение на 86-й минуте. Для Месси эта жёлтая карточка стала пятой в текущем чемпионате, в связи с чем он автоматически будет дисквалифицирован на встречу следующего тура.

Матч «Гранада» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Лос-Карменес» 2 апреля.

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