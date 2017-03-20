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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29132716/
20 марта 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Рома» со счетом 3:1 обыграла «Сассуоло» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей мячи забили Леандро Паредес (16-я минута), Мохамед Салах (45) и Эдин Джеко (68). У проигравших отличился Грегоре Дефрель (9).

«Рома» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 65 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Сассуоло» с 31 очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Рома» 1 апреля дома примет «Эмполи», «Сассуоло» в этот же день дома сыграет с «Лацио».

19.03.2017 22:45 основной раунд: 29-й тур Olimpico
Рома 3:1 Сассуоло
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Эусебио Ди Франческо
Голы
16′ Леандро Паредес (М. Салах) 5
45+2′ Мохамед Салах 11
68′ Эдин Джеко (К. Стротман) 9
11 Грегуар Дефрель (Д. Берарди) 9′
Составы
Войчех Щенсны 1
Антонио Рюдигер 2
Федерико Фасио 20
Эмерсон 33
Константинос Манолас 44
Раджа Наингголан 4
90+4′ Кевин Стротман 6
Стефан Эль-Шаарави 92
60′ Бруну Перес 13
Эдин Джеко 9
87′ Леандро Паредес 5
Даниэле Де Росси 16
76′ Мохамед Салах 11
Диего Перотти 8
47 Андреа Консильи
13 Федерико Пелузо 90+3′
15 Франческо Ачерби
39 Кристиан Делль`Орко
6 Лоренцо Пеллегрини
32 Альфред Данкан
16 Маттео Политано
25 Доменико Берарди
55 Тимо Летшерт 45′ 37′
20 Поль Лирола
7 Симоне Миссироли 69′
27 Федерико Риччи
11 Грегуар Дефрель 58′
10 Алессандро Матри
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 4
11 Угловые 7
6 Фолы 9
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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