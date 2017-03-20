«Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

В составе победителей мячи забили Леандро Паредес (16-я минута), Мохамед Салах (45) и Эдин Джеко (68). У проигравших отличился Грегоре Дефрель (9).

«Рома» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 65 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Сассуоло» с 31 очком располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Рома» 1 апреля дома примет «Эмполи», «Сассуоло» в этот же день дома сыграет с «Лацио».