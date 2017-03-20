«Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Рома» со счетом 3:1 обыграла «Сассуоло» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей мячи забили Леандро Паредес (16-я минута), Мохамед Салах (45) и Эдин Джеко (68). У проигравших отличился Грегоре Дефрель (9).
«Рома» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 65 очков и отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков. «Сассуоло» с 31 очком располагается на 15-й позиции.
В следующем туре «Рома» 1 апреля дома примет «Эмполи», «Сассуоло» в этот же день дома сыграет с «Лацио».
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Эусебио Ди Франческо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|7
|6
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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