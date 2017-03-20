«Барселона» победила «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу

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В составе победителей мячи забили Луис Суарес (35-я минута), Лионель Месси (45 — с пенальти, 52) и Андре Гомеш (89). У проигравших отличились Эльяким Мангала (29) и Мунир Эль-Хаддади (45). На 44-й минуте Мангала был удален с поля.

«Барселона» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 63 очка и отставая от лидирующего «Реала», у которого игра в запасе, на 2 очка. «Валенсия» с 30 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «Барселона» 2 апреля в гостях сыграет с «Гранадой», «Валенсия» в этот же день дома примет «Депортиво».