«Барселона» победила «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 4:2 обыграла «Валенсию» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
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В составе победителей мячи забили Луис Суарес (35-я минута), Лионель Месси (45 — с пенальти, 52) и Андре Гомеш (89). У проигравших отличились Эльяким Мангала (29) и Мунир
«Барселона» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 63 очка и отставая от лидирующего «Реала», у которого игра в запасе, на 2 очка. «Валенсия» с 30 очками располагается на 14-й позиции.
В следующем туре «Барселона» 2 апреля в гостях сыграет с «Гранадой», «Валенсия» в этот же день дома примет «Депортиво».
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|28
|Удары (всего)
|6
|12
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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