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20 марта 2017, 0:52 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» победила «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 4:2 обыграла «Валенсию» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В составе победителей мячи забили Луис Суарес (35-я минута), Лионель Месси (45 — с пенальти, 52) и Андре Гомеш (89). У проигравших отличились Эльяким Мангала (29) и Мунир Эль-Хаддади (45). На 44-й минуте Мангала был удален с поля.

«Барселона» занимает в турнирной таблице второе место, имея в активе 63 очка и отставая от лидирующего «Реала», у которого игра в запасе, на 2 очка. «Валенсия» с 30 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре «Барселона» 2 апреля в гостях сыграет с «Гранадой», «Валенсия» в этот же день дома примет «Депортиво».

19.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Camp Nou
Барселона 4:2 Валенсия
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Энрике Луис Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
35′ Луис Суарес (да Силва Сантос Неймар) 9
45′ Лионель Месси 10
52′ Лионель Месси (Х. Маскерано) 10
89′ Андре Гомиш (да Силва Сантос Неймар) 21
5 Эльяким Мангала (Д. Парехо) 29′
9 Мунир Эль-Хаддади (Хосе Гайя) 45+1′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Самюэль Юмтити 23
67′ Андрес Иньеста 8
Серхио Бускетс 5
Луис Суарес 9
86′ Лионель Месси 10
да Силва Сантос Неймар 11
74′ Рафинья 12
77′ Андре Гомиш 21
65′ Иван Ракитич 4
Серхи Роберто 20
1 Диегу Алвес
21 Мартин Монтойя 90+1′
14 Хосе Гайя
5 Эльяким Мангала 39′ 44′
24 Эсекиэль Гарай
28 Карлос Солер
8 Энцо Перес 24′
10 Даниэль Парехо 43′
9 Мунир Эль-Хаддади 73′
12 Симоне Дзадза
2 Жоау Канселу 85′
11 Закария Баккали
15 Фабиан Орельяна 45′
23 Аймен Абденнур
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
28 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 5
6 Угловые 3
4 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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