Сампаоли: Cтоит признать, что шансы «Севильи» на чемпионство испарились
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли выразил мнение, что поражение в выездном матче 28-го тура Примеры с «Атлетико» (1:3) лишило клуб последних шансов побороться за титул.
«Это первое поражение в чемпионате за довольно долгий срок, и стоит признать, что шансы “Севильи” на чемпионство испарились. Мы отстаём от “Реала” уже на 8 очков, а у них ещё есть матч в запасе. Теперь нам нужно финишировать в тройке, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов и избежать квалификации.
Разумеется, команда очень разочарована, но это нормальная реакция на неудачу. Надо оправиться от этого поражения и снова заиграть в свой фирменный футбол», — цитирует Сампаоли Goal.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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