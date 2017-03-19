Сампаоли: Cтоит признать, что шансы «Севильи» на чемпионство испарились

«Это первое поражение в чемпионате за довольно долгий срок, и стоит признать, что шансы “Севильи” на чемпионство испарились. Мы отстаём от “Реала” уже на 8 очков, а у них ещё есть матч в запасе. Теперь нам нужно финишировать в тройке, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов и избежать квалификации.



Разумеется, команда очень разочарована, но это нормальная реакция на неудачу. Надо оправиться от этого поражения и снова заиграть в свой фирменный футбол», — цитирует Сампаоли Goal.