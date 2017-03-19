«Порту» прервал серию из девяти побед в чемпионате Португалии
«Порту» и «Витория Сетубал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:1.
«Витория» прервала серию «Порту» из девяти побед в чемпионате Португалии.
На исходе первого тайма Хесус Корона вывел «Порту» вперед. На 56-й минуте Жоау Карвалью провел ответный мяч.
«Порту» (63 очка) занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от «Бенфики» на 1 балл. «Витория Сетубал» (31) идет 12-й.
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