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19 марта 2017, 23:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Порту» прервал серию из девяти побед в чемпионате Португалии

«Порту» и «Витория Сетубал» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 1:1.

«Витория» прервала серию «Порту» из девяти побед в чемпионате Португалии.

На исходе первого тайма Хесус Корона вывел «Порту» вперед. На 56-й минуте Жоау Карвалью провел ответный мяч.

«Порту» (63 очка) занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от «Бенфики» на 1 балл. «Витория Сетубал» (31) идет 12-й.

Порту
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