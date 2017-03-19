«Спортинг» Х победил «Гранаду», Траоре забил гол и не реализовал пенальти

На гол Сверрира Ингасона хозяева ответили точными ударами экс-игрока ЦСКА Ласины Траоре, Жана-Сильвена Бабена и Карлоса Кармоны. При счёте 3:1 Траоре не реализовал пенальти.



В другом матче «Сельта» на выезде одержала минимальную победу над «Депортиво», отличился Яго Аспас.