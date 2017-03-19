«Спортинг» Х победил «Гранаду», Траоре забил гол и не реализовал пенальти
Хихонский «Спортинг» победил «Гранаду» в матче 28-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 3:1.
На гол Сверрира Ингасона хозяева ответили точными ударами
В другом матче «Сельта» на выезде одержала минимальную победу над «Депортиво», отличился Яго Аспас.
|19.03.2017 20:30
|основной раунд: 28-й тур
|El Molinon
|Спортинг Х
|3:1
|Гранада
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Руби
|Лукас Алькарас
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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