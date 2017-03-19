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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29132073/
19 марта 2017, 22:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Спортинг» Х победил «Гранаду», Траоре забил гол и не реализовал пенальти

Хихонский «Спортинг» победил «Гранаду» в матче 28-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и завершилась со счётом 3:1.

На гол Сверрира Ингасона хозяева ответили точными ударами экс-игрока ЦСКА Ласины Траоре, Жана-Сильвена Бабена и Карлоса Кармоны. При счёте 3:1 Траоре не реализовал пенальти.

В другом матче «Сельта» на выезде одержала минимальную победу над «Депортиво», отличился Яго Аспас.

19.03.2017 20:30 основной раунд: 28-й тур El Molinon
Спортинг Х 3:1 Гранада
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Руби Лукас Алькарас
Голы
60′ Ласина Траоре (Хорхе Франко Бурги) 8
64′ Жан-Сильвен Бабен (С. Альварес) 3
67′ Карлос Кармона (К. Кастро) 19
25 Сверрир Ингасон (А. Перейра) 51′
Нереализованные пенальти
82′ Л. Траоре 8
Составы
Вильяр Диего Мариньо 13
65′ Дуглас 2
Жан-Сильвен Бабен 3
90+2′ Хорхе Мере 4
Роберто Канелья 15
Серхио Диас Альварес 6
Карлос Кармона 19
Микель Весга 22
56′ Виктор Родригес Ромеро 7
Ласина Траоре 8
80′ Карлос Гарсия Кастро 9
Дани Нди 20
84′ Хорхе Франко Бурги 14
Исмаэль Лопес 18
13 Гильермо Очоа
3 Гастон Сильва
20 Матье Сонье
22 Димитри Фулькье
25 Сверрир Ингасон 81′
5 Хенри Агбо Уче
16 Мехди Карсела-Гонсалес
18 Андреас Перейра
10 Жереми Бога 76′
4 Серхи Сампер
26 Викторьен Ангбан 76′ 37′
34 Али Малле 86′
19 Исаак Куэнка 67′
24 Артем Кравец
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
11 Удары в створ 5
6 Угловые 3
12 Фолы 14
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг Х
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