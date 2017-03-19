Буффон установил рекорд по количеству минут, проведённых за «Ювентус» в Серии А

На 65-й минуте встречи 39-летний футболист довёл количество проведённых на поле в составе «Ювентуса» минут до 39 681. Таким образом, он на одну минуту опередил предыдущего рекордсмена легендарного форварда Джампьеро Бониперти, а к финальному свистку установил планку на отметке 39 704 минут.



Буффон выступает в составе «Ювентуса» с 2001 года, а Бониперти играл за туринскую команду с 1946 по 1961 год.