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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29132010/
19 марта 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буффон установил рекорд по количеству минут, проведённых за «Ювентус» в Серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в гостевом матче 29-го тура Серии А против «Сампдории» (1:0) установил рекорд по количеству проведённых за клуб минут в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На 65-й минуте встречи 39-летний футболист довёл количество проведённых на поле в составе «Ювентуса» минут до 39 681. Таким образом, он на одну минуту опередил предыдущего рекордсмена легендарного форварда Джампьеро Бониперти, а к финальному свистку установил планку на отметке 39 704 минут.

Буффон выступает в составе «Ювентуса» с 2001 года, а Бониперти играл за туринскую команду с 1946 по 1961 год.

19.03.2017 17:00 основной раунд: 29-й тур Luigi Ferraris
Сампдория 0:1 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Марко Джампаоло Массимилиано Аллегри
Голы
7 Хуан Куадрадо (К. Асамоа) 7′
Составы
Кристиан Пуджони 1
83′ Васко Реджини 19
Якопо Сала 22
Матиас Сильвестре 26
Милан Шкриньяр 37
Эдгар Баррето 8
Кароль Линетти 16
Луис Муриэль 9
Фабио Квальярелла 27
53′ Бруну Фернандеш 10
75′ Патрик Шик 14
Филип Джуричич 23
63′ Лукас Торрейра 34
Деннис Прат 18
1 Джанлуиджи Буффон
15 Андреа Барцальи
23 Дани Алвес 83′
24 Даниэле Ругани
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
22 Квадво Асамоа
17 Марио Манджукич
7 Хуан Куадрадо 73′
18 Марио Лемина
9 Гонсало Игуаин 85′
26 Штефан Лихтштайнер
21 Пауло Дибала 28′
20 Марко Пьяца
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
2 Угловые 5
6 Фолы 10
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
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