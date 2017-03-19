Буффон установил рекорд по количеству минут, проведённых за «Ювентус» в Серии А
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в гостевом матче 29-го тура Серии А против «Сампдории» (1:0) установил рекорд по количеству проведённых за клуб минут в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
На 65-й минуте встречи 39-летний футболист довёл количество проведённых на поле в составе «Ювентуса» минут до 39 681. Таким образом, он на одну минуту опередил предыдущего рекордсмена легендарного форварда Джампьеро Бониперти, а к финальному свистку установил планку на отметке 39 704 минут.
Буффон выступает в составе «Ювентуса» с 2001 года, а Бониперти играл за туринскую команду с 1946 по 1961 год.
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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