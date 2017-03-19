«Удинезе» разгромил «Палермо» в Серии А
«Удинезе» разгромил «Палермо» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счетом 4:1. «Палермо» проиграл третий матч в турнире подряд.
На гол Роланда Шаллаи хозяева ответили точными ударами Сириля Теро, Дувана Сапаты, Родриго Де Пауля и Якуба Янкто.
«Удинезе» (36 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (15 баллов) находится на 18-й строчке и отстает от спасительной 17-й позиции на 7 очков.
Главные тренеры
|Луиджи Дель Нери
|Диего Лопес
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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