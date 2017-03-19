«Удинезе» разгромил «Палермо» в Серии А

Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счетом 4:1. «Палермо» проиграл третий матч в турнире подряд.



На гол Роланда Шаллаи хозяева ответили точными ударами Сириля Теро, Дувана Сапаты, Родриго Де Пауля и Якуба Янкто.



«Удинезе» (36 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (15 баллов) находится на 18-й строчке и отстает от спасительной 17-й позиции на 7 очков.