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19 марта 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Удинезе» разгромил «Палермо» в Серии А

«Удинезе» разгромил «Палермо» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счетом 4:1. «Палермо» проиграл третий матч в турнире подряд.

На гол Роланда Шаллаи хозяева ответили точными ударами Сириля Теро, Дувана Сапаты, Родриго Де Пауля и Якуба Янкто.

«Удинезе» (36 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (15 баллов) находится на 18-й строчке и отстает от спасительной 17-й позиции на 7 очков.

19.03.2017 20:00 основной раунд: 29-й тур Dacia Arena
Удинезе 4:1 Палермо
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Луиджи Дель Нери Диего Лопес
Голы
42′ Сириль Теро (Самир) 77
60′ Дуван Сапата 9
68′ Родриго де Пауль 10
80′ Якуб Янкто 14
20 Роланд Шаллаи (Х. Алеесами) 12′
Составы
Симоне Скуффет 22
Габриэле Анджелла 4
72′ Данилу Ларанжейра 5
Эммануэл Агьеманг-Баду 8
Родриго де Пауль 10
72′ Эмиль Халльфредссон 23
Сильван Видмер 27
Дуван Сапата 9
73′ Самир 3
Тома Эрто 75
84′ Якуб Янкто 14
Свен Кумс 26
45′ 58′ Сириль Теро 77
Стипе Перица 18
1 Йосип Посавец
6 Эдоардо Гольданига
12 Джанкарло Гонсалес
89 Мишель Морганелла 84′
14 Алессандро Гацци 53′
18 Ивайло Чочев
20 Роланд Шаллаи
23 Алессандро Диаманти 74′
15 Тиагу Ционек 65′
22 Норберт Балог
19 Хайтам Алеесами 64′
97 Джузеппе Пеццелла
30 Илия Несторовски 81′
28 Мато Яяло
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 2
5 Угловые 5
16 Фолы 20
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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