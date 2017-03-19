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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29131896/
19 марта 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клопп — немецкий Робин Гуд. «Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью

«Ливерпуль» провел заключительный матч чемпионата с командой из лидирующей шестерки и вновь не проиграл — «Манчестер Сити» смог разжиться лишь одним очком.

Ливерпуль провел заключительный матч чемпионата с командой из лидирующей шестерки. Увеличить
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ЛИВЕНЬ НАД МАНЧЕСТЕРОМ

Если субботняя встреча между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем» проходила под жужжание двигателей самолетов, которые в воздухе сражались за Арсена Венгера, то центральный матч тура начался под аккомпанемент дождя. Мощного, породистого дождя, по которому легко угадать страну. Такой ливень может быть только в Санкт-Петербурге или в Великобритании, но на Неве вот-вот откроется стадион с закрывающейся крышей, а «Этихад» таким атрибутом похвастаться не может. Вывод — это Англия.

Юрген Клопп от стихии укрылся капюшоном — в таком виде мы видели его часто. А Пепа Гвардьолу было непривычно лицезреть в теплой шапке, под которой он спрятал свою пышную шевелюру. Но что поделать — даже плач британских небес не может помешать тренерам руководить командами.

А что-то менять нужно было уже на первых минутах. «Ливерпулю» уж точно: хозяева резво стартовали и в дебюте создали пару полумоментов, которые, правда, не закончились ничем. Как и ожидалось, две команды с хилой обороной и зубастой атакой играли без середины поля, хотя «Ливерпуль» поначалу был слишком застенчив. Что странно, ведь «красные» в этом сезоне приучили к тому, что проводят первые таймы в бешеном темпе, а после перерыва сдают. Видимо, зная это, Гвардьола решил надавить на соперника с самого начала.

КЛОПП — САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ИДЕАЛ

На днях тренер «Манчестер Сити» признался, что восхищается тем, как его немецкий визави отмечает голы. Клопп и вправду более чем эмоционален, но до перерыва держался относительно скромно. Относительно Гвардьолы, который после одного из эпизодов неожиданно сорвался с места, побежал в сторону гостевой скамейки и со всего размаха дал Клоппу «пять». Тренер «Ливерпуля», кажется, на мгновение подумал, что сейчас его будут за что-то бить. Но нет — это не Жозе Моуринью и не Арсен Венгер.

Перед игрой Клопп дал развернутое интервью каналу Sky, в котором произнес неоднозначные слова: «Я всегда думаю об альтернативах. Задаюсь вопросом: «Есть ли кто-то, кто мог бы выполнить мою работу лучше?» Если бы я знал такого человека, то меня бы здесь не было. Я — идеальный тренер для «Ливерпуля». Спорное заявление, учитывая статистику: после 56 игр во главе «красных» Клопп набрал столько же очков, сколько Брендан Роджерс — персона нон грата на «Энфилде».

Однако у предыдущего тренера был Суарес, а Клопп не располагает футболистами такого уровня. Хотя в сегодняшнем «Ливерпуле» есть вездесущий Мане, чей вклад в успехи команды необычайно высок. Неудивительно, что именно сенегалец создал роскошный голевой момент после того, как «Ливерпуль» выглянул из окопов. Прохлопал рывок африканца Отаменди, а хваленый центральный защитник Стоунс фактически и вывел противника один на один. А болельщики «Сити» еще винят во всех грехах голкипера Браво….

НЕИЗБЕЖНОСТЬ МИЛНЕРА

В этом матче Браво не играл — он уже давно разочаровал Гвардьолу и уступил место в основе ветерану Кабальеро. И правильно: аргентинец своей игрой в этом году доказывает, что тренер в августе сделал огромную ошибку, когда со скандалом выудил у «Барселоны» Браво и отправил Харта в «Торино». До воскресной игры Кабальеро шесть раз в 2017 году играл на ноль и в первом тайме делал все, чтобы скушать седьмой «сухарь»: перед перерывом «Ливерпуль» активизировался и несколько раз мог открыть счет. А вместо этого Кабальеро срывал овации «Этихада».

В перерыве преданный болельщик «Манчестер Сити» и экс-солист культовой рок-группы Oasis Лиэм Гэллахер оставил в Твиттере краткую запись: «Второй тайм. 7:0. «Сити». Спустя несколько минут музыкант написал новое сообщение: «7:1. «Сити».

Прогноз Гэллахера вынудили изменить три человека: Клиши, чуть не снесший ногой голову Роберту Фирмину в своей штрафной; арбитр Оливер, назначивший пенальти; и Милнер, отправивший в разные углы ворот мяч и Кабальеро. Клопп исполнения 11-метрового не видел — как обычно в таких случаях отвернулся от поля и прислушивался к болельщикам «Ливерпуля». Поначалу слышно было только хозяев, которые свистели в адрес своего бывшего игрока, но после его точного удара подали голос и гости — 0:1. Клоппу, к слову, можно было и не отворачиваться: Милнер реализовал все теперь уже семь пенальти, которые исполнял в этом сезоне.

ПРОМАХ ГОДА ОТ ЛАЛЛАНЫ

Гвардьола, судя по игре «Сити» в начале второй половины, тоже отвернулся от поля — «горожане» до гола Милнера занимались непонятно чем и вскоре чуть не пропустили второй. Очередное «спасибо» нужно сказать Кабальеро, который не дал забить Роберту Фирмину. Зато с середины второго тайма «Сити» забегал — мощный атакующий состав хозяев (только взгляните на их основу!) сподобился на гол. Ассистент — Де Брейне, «забивака» — Агуэро. Почти классика.

После перерыва Гвардьола снял шапку и куртку — и его можно понять, ведь чем ближе игра подбиралась к финальному свистку, тем жарче становилось на поле. Словно это был не матч премьер-лиги, а фильм, где 22 космонавта летели по направлению к Солнцу. Но если в кино перед героями стояла бы благородная задача спасти мир, то футболисты упражнялись в количестве загубленных моментов.

С заменой Яя Туре на Санья в середине поля стало просторно и, как следствие, игра превратилась во взбесившийся метроном. Не забили Стерлинг, Роберту Фирмину, Агуэро (дважды), а Лаллана досрочно выиграл приз в номинации «промах года»: англичанин оставался один перед пустыми воротами, но банально не попал по мячу.

В итоге ничья, которая подтвердила удивительную статистику «Ливерпуля» — «красные» в этом чемпионате так ни разу и не уступить команде из лидирующей шестерки (5 побед, 5 ничьих). Им бы матчи с аутсайдерами и середняками взять и отменить.

19.03.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
69′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
7 Джеймс Милнер 51′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
50′ Гаэль Клиши 22
Джон Стоунс 24
Николас Отаменди 30
Рахим Стерлинг 7
Кевин Де Брейне 17
50′ Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
83′ Лерой Сане 19
Фернанду Режес 6
22′ 65′ Яя Туре 42
Бакари Санья 3
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
7 Джеймс Милнер
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип 43′
5 Джорджиньо Вайналдум
20 Адам Лаллана
23 Эмре Джан
19 Садио Мане 89′
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 89′ 16′
21 Пеззини Лейва Лукас
10 Филиппе Коутинью 73′
27 Дивок Ориги
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
9 Угловые 8
14 Фолы 7
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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