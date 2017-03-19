Клопп — немецкий Робин Гуд. «Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью
«Ливерпуль» провел заключительный матч чемпионата с командой из лидирующей шестерки и вновь не проиграл — «Манчестер Сити» смог разжиться лишь одним очком.
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ЛИВЕНЬ НАД МАНЧЕСТЕРОМ
Если субботняя встреча между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем» проходила под жужжание двигателей самолетов, которые в воздухе сражались за Арсена Венгера, то центральный матч тура начался под аккомпанемент дождя. Мощного, породистого дождя, по которому легко угадать страну. Такой ливень может быть только в
Юрген Клопп от стихии укрылся капюшоном — в таком виде мы видели его часто. А Пепа Гвардьолу было непривычно лицезреть в теплой шапке, под которой он спрятал свою пышную шевелюру. Но что поделать — даже плач британских небес не может помешать тренерам руководить командами.
А
КЛОПП — САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ИДЕАЛ
На днях тренер «Манчестер Сити» признался, что восхищается тем, как его немецкий визави отмечает голы. Клопп и вправду более чем эмоционален, но до перерыва держался относительно скромно. Относительно Гвардьолы, который после одного из эпизодов неожиданно сорвался с места, побежал в сторону гостевой скамейки и со всего размаха дал Клоппу «пять». Тренер «Ливерпуля», кажется, на мгновение подумал, что сейчас его будут за
Перед игрой Клопп дал развернутое интервью каналу Sky, в котором произнес неоднозначные слова: «Я всегда думаю об альтернативах. Задаюсь вопросом: «Есть ли
Однако у предыдущего тренера был Суарес, а Клопп не располагает футболистами такого уровня. Хотя в сегодняшнем «Ливерпуле» есть вездесущий Мане, чей вклад в успехи команды необычайно высок. Неудивительно, что именно сенегалец создал роскошный голевой момент после того, как «Ливерпуль» выглянул из окопов. Прохлопал рывок африканца Отаменди, а хваленый центральный защитник Стоунс фактически и вывел противника один на один. А болельщики «Сити» еще винят во всех грехах голкипера Браво….
НЕИЗБЕЖНОСТЬ МИЛНЕРА
В этом матче Браво не играл — он уже давно разочаровал Гвардьолу и уступил место в основе ветерану Кабальеро. И правильно: аргентинец своей игрой в этом году доказывает, что тренер в августе сделал огромную ошибку, когда со скандалом выудил у «Барселоны» Браво и отправил Харта в «Торино». До воскресной игры Кабальеро шесть раз в 2017 году играл на ноль и в первом тайме делал все, чтобы скушать седьмой «сухарь»: перед перерывом «Ливерпуль» активизировался и несколько раз мог открыть счет. А вместо этого Кабальеро срывал овации «Этихада».
В перерыве преданный болельщик «Манчестер Сити» и
Прогноз Гэллахера вынудили изменить три человека: Клиши, чуть не снесший ногой голову Роберту Фирмину в своей штрафной; арбитр Оливер, назначивший пенальти; и Милнер, отправивший в разные углы ворот мяч и Кабальеро. Клопп исполнения 11-метрового не видел — как обычно в таких случаях отвернулся от поля и прислушивался к болельщикам «Ливерпуля». Поначалу слышно было только хозяев, которые свистели в адрес своего бывшего игрока, но после его точного удара подали голос и гости — 0:1. Клоппу, к слову, можно было и не отворачиваться: Милнер реализовал все теперь уже семь пенальти, которые исполнял в этом сезоне.
ПРОМАХ ГОДА ОТ ЛАЛЛАНЫ
Гвардьола, судя по игре «Сити» в начале второй половины, тоже отвернулся от поля — «горожане» до гола Милнера занимались непонятно чем и вскоре чуть не пропустили второй. Очередное «спасибо» нужно сказать Кабальеро, который не дал забить Роберту Фирмину. Зато с середины второго тайма «Сити» забегал — мощный атакующий состав хозяев (только взгляните на их основу!) сподобился на гол. Ассистент — Де Брейне, «забивака» — Агуэро. Почти классика.
После перерыва Гвардьола снял шапку и куртку — и его можно понять, ведь чем ближе игра подбиралась к финальному свистку, тем жарче становилось на поле. Словно это был не матч
С заменой Яя Туре на Санья в середине поля стало просторно и, как следствие, игра превратилась во взбесившийся метроном. Не забили Стерлинг, Роберту Фирмину, Агуэро (дважды), а Лаллана досрочно выиграл приз в номинации «промах года»: англичанин оставался один перед пустыми воротами, но банально не попал по мячу.
В итоге ничья, которая подтвердила удивительную статистику «Ливерпуля» — «красные» в этом чемпионате так ни разу и не уступить команде из лидирующей шестерки (5 побед, 5 ничьих). Им бы матчи с аутсайдерами и середняками взять и отменить.
|19.03.2017 19:30
|основной раунд: 29-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
|Первый тайм: 0:0
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
- Вышел из игры
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