ЛИВЕНЬ НАД МАНЧЕСТЕРОМ

Если субботняя встреча между «Арсеналом» и «Вест Бромвичем» проходила под жужжание двигателей самолетов, которые в воздухе сражались за Арсена Венгера, то центральный матч тура начался под аккомпанемент дождя. Мощного, породистого дождя, по которому легко угадать страну. Такой ливень может быть только в Санкт-Петербурге или в Великобритании, но на Неве вот-вот откроется стадион с закрывающейся крышей, а «Этихад» таким атрибутом похвастаться не может. Вывод — это Англия.

Юрген Клопп от стихии укрылся капюшоном — в таком виде мы видели его часто. А Пепа Гвардьолу было непривычно лицезреть в теплой шапке, под которой он спрятал свою пышную шевелюру. Но что поделать — даже плач британских небес не может помешать тренерам руководить командами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jurgen Klopp and Pep Guardiola are fighting against the elements at the Etihad today.<br><br>☔️ <a href="https://t.co/n5e0UMBDMi">pic.twitter.com/n5e0UMBDMi</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/843502734078869506">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А что-то менять нужно было уже на первых минутах. «Ливерпулю» уж точно: хозяева резво стартовали и в дебюте создали пару полумоментов, которые, правда, не закончились ничем. Как и ожидалось, две команды с хилой обороной и зубастой атакой играли без середины поля, хотя «Ливерпуль» поначалу был слишком застенчив. Что странно, ведь «красные» в этом сезоне приучили к тому, что проводят первые таймы в бешеном темпе, а после перерыва сдают. Видимо, зная это, Гвардьола решил надавить на соперника с самого начала.

КЛОПП — САМОПРОВОЗГЛАШЕННЫЙ ИДЕАЛ

На днях тренер «Манчестер Сити» признался, что восхищается тем, как его немецкий визави отмечает голы. Клопп и вправду более чем эмоционален, но до перерыва держался относительно скромно. Относительно Гвардьолы, который после одного из эпизодов неожиданно сорвался с места, побежал в сторону гостевой скамейки и со всего размаха дал Клоппу «пять». Тренер «Ливерпуля», кажется, на мгновение подумал, что сейчас его будут за что-то бить. Но нет — это не Жозе Моуринью и не Арсен Венгер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Клопп и Гвардиола - крутые. <a href="https://t.co/Pgznuvh2GN">pic.twitter.com/Pgznuvh2GN</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/843507869777584128">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перед игрой Клопп дал развернутое интервью каналу Sky, в котором произнес неоднозначные слова: «Я всегда думаю об альтернативах. Задаюсь вопросом: «Есть ли кто-то, кто мог бы выполнить мою работу лучше?» Если бы я знал такого человека, то меня бы здесь не было. Я — идеальный тренер для «Ливерпуля». Спорное заявление, учитывая статистику: после 56 игр во главе «красных» Клопп набрал столько же очков, сколько Брендан Роджерс — персона нон грата на «Энфилде».

Однако у предыдущего тренера был Суарес, а Клопп не располагает футболистами такого уровня. Хотя в сегодняшнем «Ливерпуле» есть вездесущий Мане, чей вклад в успехи команды необычайно высок. Неудивительно, что именно сенегалец создал роскошный голевой момент после того, как «Ливерпуль» выглянул из окопов. Прохлопал рывок африканца Отаменди, а хваленый центральный защитник Стоунс фактически и вывел противника один на один. А болельщики «Сити» еще винят во всех грехах голкипера Браво….

НЕИЗБЕЖНОСТЬ МИЛНЕРА

В этом матче Браво не играл — он уже давно разочаровал Гвардьолу и уступил место в основе ветерану Кабальеро. И правильно: аргентинец своей игрой в этом году доказывает, что тренер в августе сделал огромную ошибку, когда со скандалом выудил у «Барселоны» Браво и отправил Харта в «Торино». До воскресной игры Кабальеро шесть раз в 2017 году играл на ноль и в первом тайме делал все, чтобы скушать седьмой «сухарь»: перед перерывом «Ливерпуль» активизировался и несколько раз мог открыть счет. А вместо этого Кабальеро срывал овации «Этихада».

В перерыве преданный болельщик «Манчестер Сити» и экс-солист культовой рок-группы Oasis Лиэм Гэллахер оставил в Твиттере краткую запись: «Второй тайм. 7:0. «Сити». Спустя несколько минут музыкант написал новое сообщение: «7:1. «Сити».

Прогноз Гэллахера вынудили изменить три человека: Клиши, чуть не снесший ногой голову Роберту Фирмину в своей штрафной; арбитр Оливер, назначивший пенальти; и Милнер, отправивший в разные углы ворот мяч и Кабальеро. Клопп исполнения 11-метрового не видел — как обычно в таких случаях отвернулся от поля и прислушивался к болельщикам «Ливерпуля». Поначалу слышно было только хозяев, которые свистели в адрес своего бывшего игрока, но после его точного удара подали голос и гости — 0:1. Клоппу, к слову, можно было и не отворачиваться: Милнер реализовал все теперь уже семь пенальти, которые исполнял в этом сезоне.

ПРОМАХ ГОДА ОТ ЛАЛЛАНЫ

Гвардьола, судя по игре «Сити» в начале второй половины, тоже отвернулся от поля — «горожане» до гола Милнера занимались непонятно чем и вскоре чуть не пропустили второй. Очередное «спасибо» нужно сказать Кабальеро, который не дал забить Роберту Фирмину. Зато с середины второго тайма «Сити» забегал — мощный атакующий состав хозяев (только взгляните на их основу!) сподобился на гол. Ассистент — Де Брейне, «забивака» — Агуэро. Почти классика.

После перерыва Гвардьола снял шапку и куртку — и его можно понять, ведь чем ближе игра подбиралась к финальному свистку, тем жарче становилось на поле. Словно это был не матч премьер-лиги, а фильм, где 22 космонавта летели по направлению к Солнцу. Но если в кино перед героями стояла бы благородная задача спасти мир, то футболисты упражнялись в количестве загубленных моментов.

С заменой Яя Туре на Санья в середине поля стало просторно и, как следствие, игра превратилась во взбесившийся метроном. Не забили Стерлинг, Роберту Фирмину, Агуэро (дважды), а Лаллана досрочно выиграл приз в номинации «промах года»: англичанин оставался один перед пустыми воротами, но банально не попал по мячу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"<a href="https://twitter.com/fifavirus0">@fifavirus0</a>: <a href="https://twitter.com/hashtag/MCILIV?src=hash">#MCILIV</a> Adam Lallana Unbelievable Miss Manchester City vs Liverpool <a href="https://t.co/EasWh1vH5j">pic.twitter.com/EasWh1vH5j</a>" firmino was already celebrating?</p>— Cathedral Sánchez (@JullianDrizzaay) <a href="https://twitter.com/JullianDrizzaay/status/843527020533420032">19 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В итоге ничья, которая подтвердила удивительную статистику «Ливерпуля» — «красные» в этом чемпионате так ни разу и не уступить команде из лидирующей шестерки (5 побед, 5 ничьих). Им бы матчи с аутсайдерами и середняками взять и отменить.