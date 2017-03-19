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19 марта 2017, 22:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезон

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в следующем сезоне продолжит работу с командой, сообщают британские СМИ.

Главный тренер лондонского Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> в следующем сезоне продолжит работу с командой сообщают британские СМИ. Увеличить
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Как информирует Sunday Express, Венгер продлит контракт еще на один сезон. Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона 2016/2017. Также сообщается, что руководство «Арсенала» обсуждало будущее Венгера и рассматривало вариант с двухлетним контрактом. В итоге решили остановиться на контракте на один год.

«Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете», — ранее заявил француз. 67-летний Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

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