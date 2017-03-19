Венгер решил остаться в «Арсенале» еще на один сезон

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Как информирует Sunday Express, Венгер продлит контракт еще на один сезон. Его нынешнее соглашение истекает в конце сезона 2016/2017. Также сообщается, что руководство «Арсенала» обсуждало будущее Венгера и рассматривало вариант с двухлетним контрактом. В итоге решили остановиться на контракте на один год.

«Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете», — ранее заявил француз. 67-летний Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.