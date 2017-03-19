«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

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Мяч на 63-й минуте забил Томас Мюллер. «Бавария» не проигрывает в первенстве страны на протяжении 14 матчей.

В турнирной таблице мюнхенский клуб продолжает лидировать, набрав 62 очка. «Боруссия» с 32 очками идет 10-й.

«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Аугсбург», «Боруссия» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Обе встречи пройдут 1 апреля.

В другом матче игрового дня «Шальке» обыграл в гостях «Майнц» — 1:0.