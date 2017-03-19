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19 марта 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Бавария» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Мяч на 63-й минуте забил Томас Мюллер. «Бавария» не проигрывает в первенстве страны на протяжении 14 матчей.

В турнирной таблице мюнхенский клуб продолжает лидировать, набрав 62 очка. «Боруссия» с 32 очками идет 10-й.

«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Аугсбург», «Боруссия» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Обе встречи пройдут 1 апреля.

В другом матче игрового дня «Шальке» обыграл в гостях «Майнц» — 1:0.

19.03.2017 19:30 основной раунд: 25-й тур Stadion im Borussia-Park
Боруссия М 0:1 Бавария
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Карло Анчелотти
Голы
25 Томас Мюллер (Тиагу Алькантара) 63′
Составы
Янн Зоммер 1
Андреас Кристенсен 3
Янник Вестергорд 4
Оскар Вендт 17
Нико Эльведи 30
Тобиас Штробль 5
Йонас Хофманн 23
Каэтану де Араужу Раффаэл 11
73′ Тони Янчке 24
Йосип Дрмич 9
64′ Патрик II Херрманн 7
Торган Азар 10
81′ Андре Хан 28
Ласло Бенеш 22
1 Мануэль Нойер
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес 87′
21 Филипп Лам
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара
25 Томас Мюллер
9 Роберт Левандовски
7 Франк Рибери 73′
29 Кингсли Коман
10 Арьен Роббен 85′
35 Ренату Санчеш
14 Хаби Алонсо 77′ 56′
32 Джошуа Киммих
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 18
1 Удары в створ 6
5 Угловые 4
5 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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