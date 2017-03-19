«Бавария» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Бавария» одержала победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мяч на 63-й минуте забил Томас Мюллер. «Бавария» не проигрывает в первенстве страны на протяжении 14 матчей.
В турнирной таблице мюнхенский клуб продолжает лидировать, набрав 62 очка. «Боруссия» с 32 очками идет 10-й.
«Бавария» в следующем туре на своем поле примет «Аугсбург», «Боруссия» на выезде сыграет с «Айнтрахтом». Обе встречи пройдут 1 апреля.
В другом матче игрового дня «Шальке» обыграл в гостях «Майнц» — 1:0.
|19.03.2017 19:30
|основной раунд: 25-й тур
|Stadion im Borussia-Park
|Боруссия М
|0:1
|Бавария
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
|Карло Анчелотти
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter