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19 марта 2017, 21:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.

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В составе хозяев забитым мячом отметился Серхио Агуэро (69-я минута). У гостей отличился Джеймс Милнер (51, с пенальти). «Манчестер Сити» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 57 очков. «Ливерпуль» с 56 очками идет четвертым.

«Манчестер Сити» в следующем матче 2 апреля в гостях сыграет с «Арсеналом», «Ливерпуль» днем ранее на своем поле примет «Эвертон».

В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» — 2:1.

19.03.2017 19:30 основной раунд: 29-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
69′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
7 Джеймс Милнер 51′
Составы
Вилли Кабальеро 13
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
50′ Гаэль Клиши 22
Джон Стоунс 24
Николас Отаменди 30
Рахим Стерлинг 7
Кевин Де Брейне 17
50′ Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
83′ Лерой Сане 19
Фернанду Режес 6
22′ 65′ Яя Туре 42
Бакари Санья 3
22 Симон Миньоле
2 Натаниел Клайн
7 Джеймс Милнер
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип 43′
5 Джорджиньо Вайналдум
20 Адам Лаллана
23 Эмре Джан
19 Садио Мане 89′
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 89′ 16′
21 Пеззини Лейва Лукас
10 Филиппе Коутинью 73′
27 Дивок Ориги
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
9 Угловые 8
14 Фолы 7
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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