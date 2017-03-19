«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе хозяев забитым мячом отметился Серхио Агуэро (69-я минута). У гостей отличился Джеймс Милнер (51, с пенальти). «Манчестер Сити» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 57 очков. «Ливерпуль» с 56 очками идет четвертым.

«Манчестер Сити» в следующем матче 2 апреля в гостях сыграет с «Арсеналом», «Ливерпуль» днем ранее на своем поле примет «Эвертон».

В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» — 2:1.