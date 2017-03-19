«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в домашнем матче чемпионата Англии по футболу.
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В составе хозяев забитым мячом отметился Серхио Агуэро (69-я минута). У гостей отличился Джеймс Милнер (51, с пенальти). «Манчестер Сити» не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место, набрав 57 очков. «Ливерпуль» с 56 очками идет четвертым.
«Манчестер Сити» в следующем матче 2 апреля в гостях сыграет с «Арсеналом», «Ливерпуль» днем ранее на своем поле примет «Эвертон».
В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» — 2:1.
|19.03.2017 19:30
|основной раунд: 29-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|7
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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