Давид Лория обновил рекорд чемпионатов Казахстана

338 — именно такое количество сыгранных матчей у обоих на счету, это абсолютный рекорд среди всех голкиперов, когда-либо выступавших в чемпионате Казахстана. Разница лишь в том, что Олег Воскобойников давно завершил карьеру, а Лория все еще находится в боевом тонусе и является лидером «Иртыша».

Рекордсменом по сыгранным матчам в чемпионатах Казахстана среди всех игроков является Нурбол Жумаскалиев, на чьем счету 497 поединков.

338-м для капитана павлодарцев стал выездной поединок против «Атырау», в котором гости одержали минимальную победу — 1:0. Ну, а пасть рекорд Олега Воскобойникова должен уже в следующем туре, «Иртыш» принимает на своем поле «Актобе», и если не случится ничего сверхъестественного, то Давид займет первую строчку среди вратарей-гвардейцев единоличное первое место.

Правда перед этим Лория предстоит участие в матчах против Кипра и Армении в составе сборной Казахстана, куда он был вызван новым главным тренером национальной команды Александром Бородюком. Кстати, в сборной Казахстана 35-летний Лория также является рекордсменом по сыгранным матчам среди вратарей, на его счету 40 поединков. Это больше, чем у кого бы то ни было.

Это уже шестой по счету сезон Лория в «Иртыше». Ранее он также защищал цвета родного «Жениса», «Локомотива», «Шахтера», «Окжетпеса», «Кайрата», российского «Спартак-Нальчика», шведского «Хальмстада» и турецкого «Ризеспора». В 2006-м году он был признан лучшим футболистом Казахстана.