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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29131661/
19 марта 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» с минимальным счётом победил «Дижон»

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» с минимальным счётом победил «Дижон». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» (Дижон).

Единственный мяч в этой встрече был забит на 77-й минуте — точным ударом отметился Жордан Верету.

В таблице французского первенства «Дижон» (28 очков) располагается на 17-й строчке, а «Сент-Этьен» (44) занимает седьмое место.

19.03.2017 19:00 основной раунд: 30-й тур Stade Gaston-Gerard
Дижон 0:1 Сент-Этьен
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Оливье Далль'Ольо Кристоф Гальтье
Голы
14 Жордан Верету 77′
Составы
Батист Рейне 30
Адам Ланг 2
Жордан Лотьес 4
Уссама Хаддади 5
Пьер Лис Мелу 8
84′ Мехди Абед 17
65′ Лоис Диони 9
Жулиу Тавареш 11
84′ Фуад Шафик 26
Ромен Амальфитано 20
45′ Флоран Бальмон 15
Марвен Мартен 13
61′ Фредерик Саммаритано 18
Жордан Марье 14
16 Стефан Рюффье
2 Кевин Теофиль-Катрин
12 Шейк М`Бенге 90+1′
31 Ронаэль Пьер-Габриэль
14 Жордан Верету
17 Уле Сельнес
21 Ромен Амума
22 Кевин Монне-Паке
24 Лоик Перрен 59′
4 Лео Лакруа
11 Анри Севе 64′
8 Бенжамен Корнье
27 Роберт Берич 84′
18 Фабьен Лемуан
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 4
3 Угловые 6
13 Фолы 9
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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