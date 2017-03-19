«Сент-Этьен» с минимальным счётом победил «Дижон»
В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» с минимальным счётом победил «Дижон». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» (Дижон).
Единственный мяч в этой встрече был забит на 77-й минуте — точным ударом отметился Жордан Верету.
В таблице французского первенства «Дижон» (28 очков) располагается на 17-й строчке, а «Сент-Этьен» (44) занимает седьмое место.
|19.03.2017 19:00
|основной раунд: 30-й тур
|Stade Gaston-Gerard
|Дижон
|0:1
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Оливье Далль'Ольо
|Кристоф Гальтье
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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